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Гуцул не сможет исполнять обязанности главы Гагаузии, заявил депутат - РИА Новости, 09.04.2025
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18:32 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010328092.html
Гуцул не сможет исполнять обязанности главы Гагаузии, заявил депутат
Гуцул не сможет исполнять обязанности главы Гагаузии, заявил депутат - РИА Новости, 09.04.2025
Гуцул не сможет исполнять обязанности главы Гагаузии, заявил депутат
Евгений Гуцул не сможет выполнять обязанности главы Гагаузской автономии в составе Молдавии, пока находится под домашним арестом, заявил депутат парламента от... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T18:32:00+03:00
2025-04-09T18:32:00+03:00
в мире
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евгения гуцул
реджеп тайип эрдоган
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Евгений Гуцул не сможет выполнять обязанности главы Гагаузской автономии в составе Молдавии, пока находится под домашним арестом, заявил депутат парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску. Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии Евгении Гуцул, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. В среду прокуроры подали запрос о продлении срока ареста Гуцул, однако суд решил перевести ее под домашний арест. "Суд внял доводам адвокатов и Евгению Гуцул отпускают под домашний арест. В любом случае адвокаты будут обжаловать это решение, потому что оно означает, что Евгения, к сожалению, не сможет выполнять свою функцию башкана (главы – ред.), а это очень важно сейчас для Гагаузии", - заявил Фотеску журналистам. Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
https://ria.ru/20250327/kishinev-2007635091.html
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010240609.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, евгения гуцул, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Реджеп Тайип Эрдоган, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул не сможет исполнять обязанности главы Гагаузии, заявил депутат

Фотеску: Гуцул не сможет выполнять свои обязанности под домашним арестом

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Евгений Гуцул не сможет выполнять обязанности главы Гагаузской автономии в составе Молдавии, пока находится под домашним арестом, заявил депутат парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску.
Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии Евгении Гуцул, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. В среду прокуроры подали запрос о продлении срока ареста Гуцул, однако суд решил перевести ее под домашний арест.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Придумали на коленке". Шор жестко высказался о задержании Гуцул
27 марта, 11:12
"Суд внял доводам адвокатов и Евгению Гуцул отпускают под домашний арест. В любом случае адвокаты будут обжаловать это решение, потому что оно означает, что Евгения, к сожалению, не сможет выполнять свою функцию башкана (главы – ред.), а это очень важно сейчас для Гагаузии", - заявил Фотеску журналистам.
Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Сторонники Гуцул у суда с флагами Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Кишиневе проходит пикет у суда, где рассматривают дело Гуцул
Вчера, 14:26
Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Защита Гуцул представила в суде аргументы против продления ареста
Вчера, 17:52
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияЕвгения ГуцулРеджеп Тайип ЭрдоганЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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