https://ria.ru/20250409/gutsul-2010328092.html

Гуцул не сможет исполнять обязанности главы Гагаузии, заявил депутат

Гуцул не сможет исполнять обязанности главы Гагаузии, заявил депутат - РИА Новости, 09.04.2025

Гуцул не сможет исполнять обязанности главы Гагаузии, заявил депутат

Евгений Гуцул не сможет выполнять обязанности главы Гагаузской автономии в составе Молдавии, пока находится под домашним арестом, заявил депутат парламента от... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:32:00+03:00

2025-04-09T18:32:00+03:00

2025-04-09T18:32:00+03:00

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КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Евгений Гуцул не сможет выполнять обязанности главы Гагаузской автономии в составе Молдавии, пока находится под домашним арестом, заявил депутат парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску. Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии Евгении Гуцул, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. В среду прокуроры подали запрос о продлении срока ареста Гуцул, однако суд решил перевести ее под домашний арест. "Суд внял доводам адвокатов и Евгению Гуцул отпускают под домашний арест. В любом случае адвокаты будут обжаловать это решение, потому что оно означает, что Евгения, к сожалению, не сможет выполнять свою функцию башкана (главы – ред.), а это очень важно сейчас для Гагаузии", - заявил Фотеску журналистам. Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.

https://ria.ru/20250327/kishinev-2007635091.html

https://ria.ru/20250409/gutsul-2010240609.html

https://ria.ru/20250409/gutsul-2010319950.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, евгения гуцул, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул