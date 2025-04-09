Гуцул не сможет исполнять обязанности главы Гагаузии, заявил депутат
Фотеску: Гуцул не сможет выполнять свои обязанности под домашним арестом
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Евгений Гуцул не сможет выполнять обязанности главы Гагаузской автономии в составе Молдавии, пока находится под домашним арестом, заявил депутат парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску.
Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии Евгении Гуцул, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. В среду прокуроры подали запрос о продлении срока ареста Гуцул, однако суд решил перевести ее под домашний арест.
"Суд внял доводам адвокатов и Евгению Гуцул отпускают под домашний арест. В любом случае адвокаты будут обжаловать это решение, потому что оно означает, что Евгения, к сожалению, не сможет выполнять свою функцию башкана (главы – ред.), а это очень важно сейчас для Гагаузии", - заявил Фотеску журналистам.
Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.