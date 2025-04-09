https://ria.ru/20250409/gutsul-2010319950.html

Защита Гуцул представила в суде аргументы против продления ареста

Защита Гуцул представила в суде аргументы против продления ареста - РИА Новости, 09.04.2025

Защита Гуцул представила в суде аргументы против продления ареста

Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул представила все необходимые аргументы против продления ее ареста, сообщила в среду журналистам адвокат... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T17:52:00+03:00

2025-04-09T17:52:00+03:00

2025-04-09T17:52:00+03:00

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КИШИНЕВ, 9 апр - Новости. Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул представила все необходимые аргументы против продления ее ареста, сообщила в среду журналистам адвокат Наталья Байрам. В среду суд в Кишиневе должен вынести очередное решение о мере пресечения главе Гагаузии. Прокуратура Молдавии ранее направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для Гуцул, что вызвало новую волну протестов среди её сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. "Заседание завершилось, судья Серджиу Чобану удалился для принятия решения. Защита представила все необходимые аргументы против продления ареста", - сказала Байрам. Второй адвокат Гуцул Серджиу Морару выразил оптимизм относительно исхода заседания, указав на отсутствие новых материалов в деле. "Прошло две недели, дополнительных обвинений не было представлено. Сегодня мы их не услышали. Надеемся на позитивное решение суда", - сказал Морару. Прокуратура настаивает на аресте Гуцул на 30 суток, мотивируя это рисками вмешательства в ход расследования и возможной попыткой обвиняемой скрыться от правосудия. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на судебный контроль, указывая на отсутствие законных оснований для содержания главы автономии под стражей. Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в прошлом году.

https://ria.ru/20250409/gutsul-2010246822.html

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