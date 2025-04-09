Рейтинг@Mail.ru
Защита Гуцул представила в суде аргументы против продления ареста - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010319950.html
Защита Гуцул представила в суде аргументы против продления ареста
Защита Гуцул представила в суде аргументы против продления ареста - РИА Новости, 09.04.2025
Защита Гуцул представила в суде аргументы против продления ареста
Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул представила все необходимые аргументы против продления ее ареста, сообщила в среду журналистам адвокат... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:52:00+03:00
2025-04-09T17:52:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008392012_0:396:2935:2047_1920x0_80_0_0_c5912a7a28144f6216eede32bffbec6d.jpg
КИШИНЕВ, 9 апр - Новости. Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул представила все необходимые аргументы против продления ее ареста, сообщила в среду журналистам адвокат Наталья Байрам. В среду суд в Кишиневе должен вынести очередное решение о мере пресечения главе Гагаузии. Прокуратура Молдавии ранее направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для Гуцул, что вызвало новую волну протестов среди её сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. "Заседание завершилось, судья Серджиу Чобану удалился для принятия решения. Защита представила все необходимые аргументы против продления ареста", - сказала Байрам. Второй адвокат Гуцул Серджиу Морару выразил оптимизм относительно исхода заседания, указав на отсутствие новых материалов в деле. "Прошло две недели, дополнительных обвинений не было представлено. Сегодня мы их не услышали. Надеемся на позитивное решение суда", - сказал Морару. Прокуратура настаивает на аресте Гуцул на 30 суток, мотивируя это рисками вмешательства в ход расследования и возможной попыткой обвиняемой скрыться от правосудия. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на судебный контроль, указывая на отсутствие законных оснований для содержания главы автономии под стражей. Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в прошлом году.
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010246822.html
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010240609.html
кишинев
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008392012_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6bdf0b6f3d4489a3ce36f275e0e708b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Защита Гуцул представила в суде аргументы против продления ареста

Защита Гуцул представила необходимые аргументы против продления ее ареста

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 9 апр - Новости. Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул представила все необходимые аргументы против продления ее ареста, сообщила в среду журналистам адвокат Наталья Байрам.
В среду суд в Кишиневе должен вынести очередное решение о мере пресечения главе Гагаузии. Прокуратура Молдавии ранее направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для Гуцул, что вызвало новую волну протестов среди её сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Гуцул потребовала открытого суда по продлению ее ареста
Вчера, 14:39
"Заседание завершилось, судья Серджиу Чобану удалился для принятия решения. Защита представила все необходимые аргументы против продления ареста", - сказала Байрам.
Второй адвокат Гуцул Серджиу Морару выразил оптимизм относительно исхода заседания, указав на отсутствие новых материалов в деле. "Прошло две недели, дополнительных обвинений не было представлено. Сегодня мы их не услышали. Надеемся на позитивное решение суда", - сказал Морару.
Прокуратура настаивает на аресте Гуцул на 30 суток, мотивируя это рисками вмешательства в ход расследования и возможной попыткой обвиняемой скрыться от правосудия. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на судебный контроль, указывая на отсутствие законных оснований для содержания главы автономии под стражей.
Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в прошлом году.
Сторонники Гуцул у суда с флагами Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Кишиневе проходит пикет у суда, где рассматривают дело Гуцул
Вчера, 14:26
 
В миреКишиневМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала