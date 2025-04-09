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В Подмосковье запустили движение беспилотных грузовиков - РИА Новости, 09.04.2025
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14:59 09.04.2025 (обновлено: 15:23 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/gruzoviki-2010260268.html
В Подмосковье запустили движение беспилотных грузовиков
В Подмосковье запустили движение беспилотных грузовиков - РИА Новости, 09.04.2025
В Подмосковье запустили движение беспилотных грузовиков
На Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) запустили движение грузовых автомобилей полностью в беспилотном режиме, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:59:00+03:00
2025-04-09T15:23:00+03:00
москва
экономика
московская область (подмосковье)
россия
валентин иванов
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) запустили движение грузовых автомобилей полностью в беспилотном режиме, передает корреспондент РИА Новости с места событий."Движение беспилотного грузового автомобильного транспорта на ЦКАД разрешаю. &lt;...&gt; Поехали!" — произнес первый заместитель главы Минтранса Валентин Иванов на торжественной церемонии.В июне 2023 года движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств открыли на автомобильной дороге М-11 "Нева", а в 2026-м планируется запустить его и на М-12 "Восток".В проекте принимают участие несколько крупных грузоперевозчиков и ретейлеров, а именно: ПЭК, "Глобалтрак Лоджистик", "Национальный перевозчик", "Агро-Авто" (Х5), "Магнит" и "Газпромнефть-Снабжение". На трассе используются беспилотные грузовики двух производителей — КамАЗ и Navio (ранее SberAutoTech).Сейчас к перевозкам допущены 67 таких автомобилей. Их пробег к настоящему моменту превысил 7,2 миллиона километров, коммерческий грузооборот — более 800 тысяч кубометров. Ожидается, что к концу этого года автопарк робофур в России вырастет до 100 машин.
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москва, экономика, московская область (подмосковье), россия, валентин иванов, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Москва, Экономика, Московская область (Подмосковье), Россия, Валентин Иванов, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
В Подмосковье запустили движение беспилотных грузовиков

На подмосковной ЦКАД запустили движение беспилотных грузовиков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗапуск беспилотных грузовых автомобилей на Центральной кольцевой автомобильной дороге
Запуск беспилотных грузовых автомобилей на Центральной кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Запуск беспилотных грузовых автомобилей на Центральной кольцевой автомобильной дороге
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) запустили движение грузовых автомобилей полностью в беспилотном режиме, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Движение беспилотного грузового автомобильного транспорта на ЦКАД разрешаю. <...> Поехали!" — произнес первый заместитель главы Минтранса Валентин Иванов на торжественной церемонии.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗапуск беспилотных грузовых автомобилей на Центральной кольцевой автомобильной дороге
Запуск беспилотных грузовых автомобилей на Центральной кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Запуск беспилотных грузовых автомобилей на Центральной кольцевой автомобильной дороге
В июне 2023 года движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств открыли на автомобильной дороге М-11 "Нева", а в 2026-м планируется запустить его и на М-12 "Восток".
В проекте принимают участие несколько крупных грузоперевозчиков и ретейлеров, а именно: ПЭК, "Глобалтрак Лоджистик", "Национальный перевозчик", "Агро-Авто" (Х5), "Магнит" и "Газпромнефть-Снабжение". На трассе используются беспилотные грузовики двух производителей — КамАЗ и Navio (ранее SberAutoTech).
Сейчас к перевозкам допущены 67 таких автомобилей. Их пробег к настоящему моменту превысил 7,2 миллиона километров, коммерческий грузооборот — более 800 тысяч кубометров. Ожидается, что к концу этого года автопарк робофур в России вырастет до 100 машин.
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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МоскваЭкономикаМосковская область (Подмосковье)РоссияВалентин ИвановМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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