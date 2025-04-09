https://ria.ru/20250409/gruzoviki-2010260268.html

В Подмосковье запустили движение беспилотных грузовиков

В Подмосковье запустили движение беспилотных грузовиков - РИА Новости, 09.04.2025

В Подмосковье запустили движение беспилотных грузовиков

На Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) запустили движение грузовых автомобилей полностью в беспилотном режиме, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:59:00+03:00

2025-04-09T14:59:00+03:00

2025-04-09T15:23:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) запустили движение грузовых автомобилей полностью в беспилотном режиме, передает корреспондент РИА Новости с места событий."Движение беспилотного грузового автомобильного транспорта на ЦКАД разрешаю. <...> Поехали!" — произнес первый заместитель главы Минтранса Валентин Иванов на торжественной церемонии.В июне 2023 года движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств открыли на автомобильной дороге М-11 "Нева", а в 2026-м планируется запустить его и на М-12 "Восток".В проекте принимают участие несколько крупных грузоперевозчиков и ретейлеров, а именно: ПЭК, "Глобалтрак Лоджистик", "Национальный перевозчик", "Агро-Авто" (Х5), "Магнит" и "Газпромнефть-Снабжение". На трассе используются беспилотные грузовики двух производителей — КамАЗ и Navio (ранее SberAutoTech).Сейчас к перевозкам допущены 67 таких автомобилей. Их пробег к настоящему моменту превысил 7,2 миллиона километров, коммерческий грузооборот — более 800 тысяч кубометров. Ожидается, что к концу этого года автопарк робофур в России вырастет до 100 машин.

https://ria.ru/20250409/glonass-2010141836.html

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москва, экономика, московская область (подмосковье), россия, валентин иванов, министерство транспорта рф (минтранс россии)