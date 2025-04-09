В Подмосковье запустили движение беспилотных грузовиков
На подмосковной ЦКАД запустили движение беспилотных грузовиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗапуск беспилотных грузовых автомобилей на Центральной кольцевой автомобильной дороге
Запуск беспилотных грузовых автомобилей на Центральной кольцевой автомобильной дороге
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) запустили движение грузовых автомобилей полностью в беспилотном режиме, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Движение беспилотного грузового автомобильного транспорта на ЦКАД разрешаю. <...> Поехали!" — произнес первый заместитель главы Минтранса Валентин Иванов на торжественной церемонии.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗапуск беспилотных грузовых автомобилей на Центральной кольцевой автомобильной дороге
Запуск беспилотных грузовых автомобилей на Центральной кольцевой автомобильной дороге
В июне 2023 года движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств открыли на автомобильной дороге М-11 "Нева", а в 2026-м планируется запустить его и на М-12 "Восток".
В проекте принимают участие несколько крупных грузоперевозчиков и ретейлеров, а именно: ПЭК, "Глобалтрак Лоджистик", "Национальный перевозчик", "Агро-Авто" (Х5), "Магнит" и "Газпромнефть-Снабжение". На трассе используются беспилотные грузовики двух производителей — КамАЗ и Navio (ранее SberAutoTech).
Сейчас к перевозкам допущены 67 таких автомобилей. Их пробег к настоящему моменту превысил 7,2 миллиона километров, коммерческий грузооборот — более 800 тысяч кубометров. Ожидается, что к концу этого года автопарк робофур в России вырастет до 100 машин.