https://ria.ru/20250409/gossovet-2010198135.html

Подготовку кадров для работы с БПЛА обсудили на комиссии Госсовета РФ

Подготовку кадров для работы с БПЛА обсудили на комиссии Госсовета РФ - РИА Новости, 09.04.2025

Подготовку кадров для работы с БПЛА обсудили на комиссии Госсовета РФ

Члены комиссии Госсовета РФ по технологическому лидерству, возглавляемой губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, обсудили создание... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:54:00+03:00

2025-04-09T11:54:00+03:00

2025-04-09T11:54:00+03:00

россия

красноярский край

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 9 апр - РИА Новости. Члены комиссии Госсовета РФ по технологическому лидерству, возглавляемой губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, обсудили создание научно-производственных центров, подготовку кадров и новые рынки для реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС), сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. "Губернатор Михаил Котюков провел заседание комиссии Государственного совета РФ по технологическому лидерству. Основной предмет обсуждения – реализация национального проекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС). В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, главы субъектов страны, руководители профильных ведомств, научных организаций", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, Котюков в своем выступлении отметил необходимость системного подхода к развитию отрасли и выстраивания технологической стратегии с учетом перспективных рынков. "Уже сегодня работать с БАС во многих случаях значительно экономичнее, чем с участием человека. При этом необходимо проработать библиотеку сценариев применения БАС, тщательно просчитывать экономику каждого проекта и проводить всестороннее тестирование технологических решений. Сегодня каждый регион в этой работе идет своим путем. Однако важно не только стимулировать спрос на создаваемые аппараты, но и обеспечивать технологическое лидерство через разработку новых моделей. Сегодня необходимо внимательно анализировать перспективные рынки и ставить себе исследовательскую задачу", - сказал он. Отмечается, что отдельным вопросом на заседании комиссии стала подготовка кадров для отрасли. Участники рассмотрели лучшие региональные практики в области профильного образования, отраслевые программы, получившие поддержку в рамках нацпроекта. По оценкам министерства промышленности и торговли РФ, за период 2025-2030 годы кадровая потребность БАС составит 355 тысяч человек, в том числе 56 тысяч специалистов с высшим образованием и 299 тысяч – со средним профессиональным образованием. В рамках нацпроекта в России отобраны опорные центры практического обучения, которые станут базовыми для подготовки специалистов, способных работать с передовыми и фундаментальными технологиями в сфере БАС. Эти центры формируются в ведущих образовательных учреждениях и научно-исследовательских организациях и обеспечивают студентов и молодых инженеров необходимыми знаниями и навыками для работы с передовыми технологиями в сфере БАС. Также приоритетом в работе с кадрами является поддержка инженерных команд, которые становятся ключевым звеном в разработке и внедрении отечественных технологий в сфере БАС.

https://ria.ru/20250409/krasnoyarsk-2010197688.html

https://ria.ru/20250407/reshetnikov-2009827712.html

https://ria.ru/20250407/reshetnikov-2009825940.html

россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, красноярский край, михаил котюков