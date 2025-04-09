https://ria.ru/20250409/germaniya-2010329062.html

Будущее правительство ФРГ назвало Россию самой большой угрозой

Будущее правительство ФРГ назвало Россию самой большой угрозой - РИА Новости, 09.04.2025

Будущее правительство ФРГ назвало Россию самой большой угрозой

Будущий кабмин Германии считает, то самая большая опасность для Германии якобы исходит от России, при этом ранее в РФ неоднократно заявляли, что не собираются... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:40:00+03:00

2025-04-09T18:40:00+03:00

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БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Будущий кабмин Германии считает, то самая большая опасность для Германии якобы исходит от России, при этом ранее в РФ неоднократно заявляли, что не собираются нападать на страны НАТО. "Наша безопасность сегодня находится под такой серьёзной угрозой, какой не было со времен окончания холодной войны. Наибольшая и наиболее непосредственная угроза при этом исходит от России", - утверждается в согласованном в среду социал-демократами (СДПГ) и блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) коалиционном договоре. Новое правительство предполагается сформировать к 20 апреля. В документе отмечается, что для сохранения "мира и свободы" Германия намерена "располагать способностью обороняться, чтобы не обороняться", а потому создаст все предпосылки для того, чтобы бундесвер (вооруженные силы Германии) мог следовать своим прямым задачам. "Наша цель — обеспечить, чтобы бундесвер внёс ключевой вклад в способность НАТО к сдерживанию и обороне и стал образцом для подражания среди наших союзников", - говорится документе. Будущий кабмин также намерен повысить расходы на оборону для "сдерживания РФ", отмечается в документе. В то же время новое правительство намерено и далее вооружать Украину. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250409/germaniya-2010325173.html

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