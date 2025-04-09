https://ria.ru/20250409/frantsiya-2010323306.html
Кандидат в президенты Франции предложил высылать преступников на острова
Кандидат в президенты Франции предложил высылать преступников на острова - РИА Новости, 09.04.2025
Кандидат в президенты Франции предложил высылать преступников на острова
Республиканец и кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года Лоран Вокье заявил, что совершивших преступление иностранцев нужно отправлять на остров... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T18:11:00+03:00
2025-04-09T18:11:00+03:00
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ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Республиканец и кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года Лоран Вокье заявил, что совершивших преступление иностранцев нужно отправлять на остров Сен-Пьер и Микелон, французскую заморскую территорию в Атлантическом океане. Речь идет об иностранных гражданах, которым судом присвоен статус "обязательство покинуть национальную территорию Франции" (OQTF). Вопрос депортации этих граждан вновь был поднят из-за скандала между Францией и Алжиром после отказа африканской страны принять депортированных из Франции за правонарушения граждан. "Это не Шенгенская зона, это закрытое пространство, которое мы можем контролировать. Если усилить присутствие полиции и жандармерии, мы сможем контролировать этих лиц и сделать так, что единственный выбор, который у них останется, – это вернуться к себе на родину", - заявил политик, которого цитирует телеканал BFMTV. Предложение Вокье подверглось резкой критике во Франции. Депутат парламента от острова Стефан Ленорман назвал это "невыразимым презрением к его территории". Депутат от партии социалистов Борис Валло в Х назвал этот проект "Гуантанамо на море", указав на то, что он "как недостоин, так и глуп". Заступилась за остров и Марин Ле Пен, которая отметила, что "место лиц OQTF – не на французской территории, а в их странах". Вокье заявил о намерении быть кандидатом в президенты в марте. Он также претендует на пост главы партии республиканцев. На конгрессе партии в мае он поборется за это место с министром внутренних дел Бруно Ретайо. Согласно статистике МВД Франции, в 2024 году в отношении иностранных граждан было выдано 140 тысяч распоряжений покинуть национальную территорию. При этом реальное число депортаций составляет всего 10-20%. Бывший глава МВД Жеральд Дарманен неоднократно заявлял, что контроль за высылкой иностранцев усложняют имеющиеся бюрократические препоны и законодательные нюансы. При этом зачастую лица, отказывающиеся покидать Францию, вновь совершают преступления, включая террористические атаки и нападения на людей.
https://ria.ru/20250206/makron-1997571224.html
https://ria.ru/20250406/frantsija-2009683035.html
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в мире, франция, атлантический океан, алжир (провинция), жеральд дарманен
В мире, Франция, Атлантический океан, Алжир (провинция), Жеральд Дарманен
Кандидат в президенты Франции предложил высылать преступников на острова
Вокье предложил отправлять совершивших преступление мигрантов на остров Сен-Пьер
ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Республиканец и кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года Лоран Вокье заявил, что совершивших преступление иностранцев нужно отправлять на остров Сен-Пьер и Микелон, французскую заморскую территорию в Атлантическом океане.
Речь идет об иностранных гражданах, которым судом присвоен статус "обязательство покинуть национальную территорию Франции" (OQTF). Вопрос депортации этих граждан вновь был поднят из-за скандала между Францией
и Алжиром
после отказа африканской страны принять депортированных из Франции за правонарушения граждан.
"Это не Шенгенская зона, это закрытое пространство, которое мы можем контролировать. Если усилить присутствие полиции и жандармерии, мы сможем контролировать этих лиц и сделать так, что единственный выбор, который у них останется, – это вернуться к себе на родину", - заявил политик, которого цитирует телеканал BFMTV.
Предложение Вокье подверглось резкой критике во Франции. Депутат парламента от острова Стефан Ленорман назвал это "невыразимым презрением к его территории". Депутат от партии социалистов Борис Валло в Х назвал этот проект "Гуантанамо на море", указав на то, что он "как недостоин, так и глуп". Заступилась за остров и Марин Ле Пен, которая отметила, что "место лиц OQTF – не на французской территории, а в их странах".
Вокье заявил о намерении быть кандидатом в президенты в марте. Он также претендует на пост главы партии республиканцев. На конгрессе партии в мае он поборется за это место с министром внутренних дел Бруно Ретайо.
Согласно статистике МВД Франции, в 2024 году в отношении иностранных граждан было выдано 140 тысяч распоряжений покинуть национальную территорию. При этом реальное число депортаций составляет всего 10-20%. Бывший глава МВД Жеральд Дарманен
неоднократно заявлял, что контроль за высылкой иностранцев усложняют имеющиеся бюрократические препоны и законодательные нюансы.
При этом зачастую лица, отказывающиеся покидать Францию, вновь совершают преступления, включая террористические атаки и нападения на людей.