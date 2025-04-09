https://ria.ru/20250409/festival-2010206322.html

Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" объявил программу

Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" объявил программу - РИА Новости, 09.04.2025

Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" объявил программу

Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" представил программу 2025 года, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:35:00+03:00

2025-04-09T12:35:00+03:00

2025-04-09T12:35:00+03:00

культура

черешневый лес (фестиваль)

спектакль

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" представил программу 2025 года, сообщили в пресс-службе проекта. Откроет программу 14 апреля премьера спектакля "Солнце Ландау" Театра Вахтангова. 18 апреля Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представит премьеру вечера балетов "Стравинский. Куклы. Танцы". Знаменитые одноактные балеты "Петрушка" и "Жар-птица", созданные Игорем Стравинским специально для "Русских сезонов" Сергея Дягилева, предстанут на сцене МАМТа в новой интерпретации режиссера Алексея Франдетти, хореографов Константина Семенова и Кирилла Радева. 24 апреля в Концертном зале Чайковского Госоркестр имени Светланова под управлением маэстро Александра Лазарева исполнит произведения Гии Канчели и Рихарда Штрауса. В концерте примет участие Хор мальчиков и юношей Cantus Детской музыкальной школы имени Гайдна. С 28 апреля по 1 июня в ГУМе на Красной площади откроется выставка "Мир.Война, Николай Жуков", которая представит произведения известного советского графика, народного художника СССР, худрука Студии военных художников имени Грекова Николая Николаевича Жукова (1908-1973). 16 мая в Московской консерватории пианист Филипп Копачевский и Большой симфонический оркестр под руководством Владимира Федосеева представят программу, посвященную трем выдающимся композиторам – Эдварду Григу, Петру Чайковскому и Александру Бородину. В этот вечер прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром ля минор и "Пер Гюнт". Избранное Грига", Симфоническая фантазия "Ромео и Джульетта" Чайковского и "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь" Бородина. Дирижер – Иван Никифорчин. Майскую программу завершит премьера Российского молодежного театра. 31 мая РАМТ представит спектакль для всей семьи "Лева". 4 июня на сцене театра Моссовета состоится премьера "From in" ("Изнутри") театра Xiexin под руководством хореографа СиСин, который играет ключевую роль в развитии современного танца в Китае. Московский еврейский театр "Шалом" представит 14 июня премьеру спектакля "Лисистрата" Аристофана. С 19 июня по 28 сентября в Музее русского импрессионизма пройдет выставка "Русские дикие". Летом Музей русского импрессионизма вместе с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина покажет посетителям "дикие", фовистские работы европейских и русских мастеров начала XX века. В экспозиции полотна Анри Матисса, Андре Дерена, Альбера Марке встретятся с произведениями экспериментаторов, менявших облик отечественного искусства 1900-1910-х годов – Ильи Машкова, Николая Кульбина, Алексея Явленского и других.

https://ria.ru/20250321/kramer-2006409500.html

https://ria.ru/20250319/nauka-2005882433.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

культура, черешневый лес (фестиваль), спектакль