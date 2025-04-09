https://ria.ru/20250409/evraev-2010347504.html

Евраев и Яцкин обсудили важные для развития Ярославской области вопросы

Евраев и Яцкин обсудили важные для развития Ярославской области вопросы - РИА Новости, 09.04.2025

Евраев и Яцкин обсудили важные для развития Ярославской области вопросы

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Яцкин обсудили важные для развития Ярославской... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T21:25:00+03:00

2025-04-09T21:25:00+03:00

2025-04-09T21:25:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_26792e11ed84a0a17a05353b51ab6dce.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Яцкин обсудили важные для развития Ярославской области вопросы, сообщает пресс-служба правительства региона. В среду прошла встреча главы Ярославской области Михаила Евраева и первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрея Яцкина, в ходе которой обсудили ряд вопросов, касающихся охраны объектов культурного наследия, развития спортивной инфраструктуры, экологии, которые отражены в постановлении Совета Федерации. Документ был принят по итогам проведения Дней Ярославской области в верхней палате парламента в марте 2024 года. "Наши предложения, имеющие стратегическое значение для Ярославской области, тогда были рассмотрены профильными комитетами Совета Федерации. Все инициативы получили поддержку и сейчас реализуются при участии федерального центра", - приводит слова Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, сегодня в сфере социально-экономического развития регион демонстрирует рост по всем основным показателям. "Уровень валового регионального продукта вырос на 7,4%. Приближаемся к триллиону рублей по объемам произведенной продукции и оказанных услуг. Индекс промышленного производства у нас составил 101%, индекс производства сельхозпродукции – 96,8%, что соответствует общероссийскому показателю", - подчеркнул Евраев. Яцкин на встрече рассказал, что Совфед в рамках выездов в регионы изучает, какая работа проведена в рамках принятого постановления. "Прошел год. Постановление достаточно содержательное. Понятно, что многие задачи утверждали на более длительные периоды, но наш комитет по региональной политике держит исполнение на контроле, чтобы написанное не осталось на бумаге, а было реализовано. Завтра доложу об итогах визита председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко", - отметил Яцкин. Одной из тем обсуждения стала экологическая повестка, которая является важным пунктом в постановлении Совета Федерации. По данным областного правительства, в Тутаевском округе в водоохранной зоне Волги находится объект накопленного вреда окружающей среде – кислогудронные пруды. Планируется включить его в федеральный проект "Генеральная уборка" нацпроекта "Экологическое благополучие". Решение о ликвидации объекта поддержано Советом Федерации и Советом Безопасности РФ. "Государство играет ключевую роль в формировании и реализации экологической политики, направленной на сохранение природы и улучшение качества жизни граждан. В последние годы для Ярославской области вопросы экологии становятся все более приоритетными", - приводит пресс-служба областного правительства слова сенатора Наталии Косихиной. Косихина подчеркнула, что Совфед оказывает Ярославской области содействие и поддержку в решении проблем ликвидации объектов накопленного вреда, которые грозят экологической катастрофой для реки Волги - это наследие советских времен. Губернатор и областное правительство проводят большую работу для того, чтобы сдерживать угрозу, но есть задачи, которые только силами региона не решить, подчеркнула сенатор.

https://ria.ru/20250325/evraev-2007287832.html

https://rsport.ria.ru/20250409/yatskin-2010347241.html

https://ria.ru/20250327/tutaevo-2007816863.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, михаил евраев