ВСУ четыре раза атаковали объекты российской энергетики за прошедшие сутки
МО РФ: ВСУ за прошедшие сутки четырежды атаковали объекты российской энергетики
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор" во время атак ВСУ
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор" во время атак ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, за прошедшие сутки их было четыре в Курской, Ростовской и Запорожской областях, сообщает Минобороны РФ.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 8 апреля были из-за обстрелов ВСУ повреждения получили две высоковольтные линии в Курской области. В Запорожской области украинский ударный беспилотник атаковал Ботиевскую ветроэлектростанцию, была повреждена ветроэнергетическая установка, станция снизила рабочую мощность на 3,25 МВт.
Кроме того, 9 апреля в Ростовской области в результате атаки украинского беспилотника был повреждён провод и отключена высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Юг" – "Ростовэнерго". Без электроснабжения оставались около 400 бытовых потребителей в Каменском районе.