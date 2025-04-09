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ВСУ четыре раза атаковали объекты российской энергетики за прошедшие сутки - РИА Новости, 09.04.2025
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12:59 09.04.2025 (обновлено: 13:07 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/energoobekty-2010215591.html
ВСУ четыре раза атаковали объекты российской энергетики за прошедшие сутки
ВСУ четыре раза атаковали объекты российской энергетики за прошедшие сутки - РИА Новости, 09.04.2025
ВСУ четыре раза атаковали объекты российской энергетики за прошедшие сутки
Киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, за прошедшие сутки их было четыре в Курской, Ростовской и Запорожской областях,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:59:00+03:00
2025-04-09T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, за прошедшие сутки их было четыре в Курской, Ростовской и Запорожской областях, сообщает Минобороны РФ."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.Отмечается, что 8 апреля были из-за обстрелов ВСУ повреждения получили две высоковольтные линии в Курской области. В Запорожской области украинский ударный беспилотник атаковал Ботиевскую ветроэлектростанцию, была повреждена ветроэнергетическая установка, станция снизила рабочую мощность на 3,25 МВт.Кроме того, 9 апреля в Ростовской области в результате атаки украинского беспилотника был повреждён провод и отключена высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Юг" – "Ростовэнерго". Без электроснабжения оставались около 400 бытовых потребителей в Каменском районе.
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россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ четыре раза атаковали объекты российской энергетики за прошедшие сутки

МО РФ: ВСУ за прошедшие сутки четырежды атаковали объекты российской энергетики

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор" во время атак ВСУ
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор во время атак ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор" во время атак ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, за прошедшие сутки их было четыре в Курской, Ростовской и Запорожской областях, сообщает Минобороны РФ.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 8 апреля были из-за обстрелов ВСУ повреждения получили две высоковольтные линии в Курской области. В Запорожской области украинский ударный беспилотник атаковал Ботиевскую ветроэлектростанцию, была повреждена ветроэнергетическая установка, станция снизила рабочую мощность на 3,25 МВт.
Кроме того, 9 апреля в Ростовской области в результате атаки украинского беспилотника был повреждён провод и отключена высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Юг" – "Ростовэнерго". Без электроснабжения оставались около 400 бытовых потребителей в Каменском районе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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