https://ria.ru/20250409/energoobekty-2010215591.html

ВСУ четыре раза атаковали объекты российской энергетики за прошедшие сутки

ВСУ четыре раза атаковали объекты российской энергетики за прошедшие сутки - РИА Новости, 09.04.2025

ВСУ четыре раза атаковали объекты российской энергетики за прошедшие сутки

Киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, за прошедшие сутки их было четыре в Курской, Ростовской и Запорожской областях,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:59:00+03:00

2025-04-09T12:59:00+03:00

2025-04-09T13:07:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, за прошедшие сутки их было четыре в Курской, Ростовской и Запорожской областях, сообщает Минобороны РФ."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.Отмечается, что 8 апреля были из-за обстрелов ВСУ повреждения получили две высоковольтные линии в Курской области. В Запорожской области украинский ударный беспилотник атаковал Ботиевскую ветроэлектростанцию, была повреждена ветроэнергетическая установка, станция снизила рабочую мощность на 3,25 МВт.Кроме того, 9 апреля в Ростовской области в результате атаки украинского беспилотника был повреждён провод и отключена высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Юг" – "Ростовэнерго". Без электроснабжения оставались около 400 бытовых потребителей в Каменском районе.

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, происшествия