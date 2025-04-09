https://ria.ru/20250409/eksport-2010336955.html
Смоленский центр поддержки экспорта в 2 раза увеличил объем поддержки
Смоленский центр поддержки экспорта в 2 раза увеличил объем поддержки - РИА Новости, 09.04.2025
Смоленский центр поддержки экспорта в 2 раза увеличил объем поддержки
Центр поддержки экспорта Смоленской области почти вдвое увеличил объем поддержанного экспорта – с 57 миллионов долларов в 2023 году до 108 миллионов долларов,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T19:23:00+03:00
2025-04-09T19:23:00+03:00
2025-04-09T19:23:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Центр поддержки экспорта Смоленской области почти вдвое увеличил объем поддержанного экспорта – с 57 миллионов долларов в 2023 году до 108 миллионов долларов, сообщил губернатор Василий Анохин. Глава Смоленской области встретился с командой центра. "За год Центр поддержки экспорта Смоленской области почти вдвое увеличил объем поддержанного экспорта – с 57 миллионов долларов в 2023 году до 108 миллионов долларов. Это впечатляющий результат, за которым стоит ежедневная скрупулезная работа. За год сотрудники центра оказали свыше двух тысяч консультационных услуг более чем 1200 компаниям. Плановый показатель эффективности перевыполнен более чем в три раза", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что центр планирует и дальше расширять спектр услуг для бизнеса, продвигать продукцию местных предприятий на международные рынки, в том числе и благодаря коллаборации брендов "Сделано в Смоленске" и "Сделано в России" в рамках соглашения с Российским экспортным центром. "Благодарю команду за труд и достойный результат!" - резюмировал губернатор.
https://ria.ru/20250409/anokhin-2010272172.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Смоленский центр поддержки экспорта в 2 раза увеличил объем поддержки
Центр поддержки экспорта Смоленской области в 2 раза увеличил поддержку
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Центр поддержки экспорта Смоленской области почти вдвое увеличил объем поддержанного экспорта – с 57 миллионов долларов в 2023 году до 108 миллионов долларов, сообщил губернатор Василий Анохин.
Глава Смоленской области встретился с командой центра.
"За год Центр поддержки экспорта Смоленской области почти вдвое увеличил объем поддержанного экспорта – с 57 миллионов долларов в 2023 году до 108 миллионов долларов. Это впечатляющий результат, за которым стоит ежедневная скрупулезная работа. За год сотрудники центра оказали свыше двух тысяч консультационных услуг более чем 1200 компаниям. Плановый показатель эффективности перевыполнен более чем в три раза", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что центр планирует и дальше расширять спектр услуг для бизнеса, продвигать продукцию местных предприятий на международные рынки, в том числе и благодаря коллаборации брендов "Сделано в Смоленске" и "Сделано в России" в рамках соглашения с Российским экспортным центром.
"Благодарю команду за труд и достойный результат!" - резюмировал губернатор.