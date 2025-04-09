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В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в причастности к подготовке теракта - РИА Новости, 09.04.2025
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15:26 09.04.2025 (обновлено: 15:30 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/ekaterinburg-2010267664.html
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в причастности к подготовке теракта
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в причастности к подготовке теракта - РИА Новости, 09.04.2025
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в причастности к подготовке теракта
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал 17-летнего подростка, по версии следствия, причастного к подготовке теракта с использованием самодельного... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:26:00+03:00
2025-04-09T15:30:00+03:00
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал 17-летнего подростка, по версии следствия, причастного к подготовке теракта с использованием самодельного взрывного устройства, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. Четыре россиянина, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющие идеи запрещенной в России террористической организации и планировавшие устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге, были задержаны 4 января, информировала ФСБ. У молодых людей изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. По версии следствия, двое подростков приобрели компоненты для самодельного взрывного вещества, а затем изготовили устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. По словам одного из них, сначала изготовленную взрывчатку планировалось "протестировать", а в дальнейшем "рассматривалось, как ее использовать". Их обвинили в приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Двум из них также предъявлено обвинение в теракте за поджог в ночь на 22 декабря 2024 года полицейской машины в Екатеринбурге. Дело о поджоге автомобиля МВД расследуется в одном производстве с делом о приготовлении к теракту, уточнял СК. Ленинский райсуд Екатеринбурга 5 января арестовал троих фигурантов до 21 февраля, отмечалось, что все они являются студентами местных колледжа и техникума, им по 16 и 17 лет. Позднее срок заключения в СИЗО им продлили до 21 июня. Правоохранительные органы комментариев о статусе четвертого задержанного не давали. "Первая мера пресечения по этому делу была в нашем суде 5 января, там было трое несовершеннолетних. Предъявлено ему по 111-й статье (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – ред.), иной информации нет. Уголовное дело одно", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, связан ли этот арест с прошлыми арестами подростков по делу о подготовке к теракту, и почему ему предъявлена такая статья. Судя по релизу инстанции, арест состоялся в среду. "Органами предварительного следствия 17-летнему жителю Екатеринбурга предъявлены обвинения по пункту "а" части 3 статьи 111 УК РФ. Следствие считает его причастным к группе подростков, которые ранее были арестованы судом по обвинению в совершении преступлений против общественной безопасности. Постановлением суда несовершеннолетнему обвиняемому, участнику ранее возбужденного уголовного дела, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 июня", – говорится в релизе суда.
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происшествия, екатеринбург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в причастности к подготовке теракта

Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в причастности к подготовке теракта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал 17-летнего подростка, по версии следствия, причастного к подготовке теракта с использованием самодельного взрывного устройства, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Четыре россиянина, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющие идеи запрещенной в России террористической организации и планировавшие устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге, были задержаны 4 января, информировала ФСБ. У молодых людей изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.
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По версии следствия, двое подростков приобрели компоненты для самодельного взрывного вещества, а затем изготовили устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. По словам одного из них, сначала изготовленную взрывчатку планировалось "протестировать", а в дальнейшем "рассматривалось, как ее использовать". Их обвинили в приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Двум из них также предъявлено обвинение в теракте за поджог в ночь на 22 декабря 2024 года полицейской машины в Екатеринбурге.
Дело о поджоге автомобиля МВД расследуется в одном производстве с делом о приготовлении к теракту, уточнял СК. Ленинский райсуд Екатеринбурга 5 января арестовал троих фигурантов до 21 февраля, отмечалось, что все они являются студентами местных колледжа и техникума, им по 16 и 17 лет. Позднее срок заключения в СИЗО им продлили до 21 июня. Правоохранительные органы комментариев о статусе четвертого задержанного не давали.
"Первая мера пресечения по этому делу была в нашем суде 5 января, там было трое несовершеннолетних. Предъявлено ему по 111-й статье (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – ред.), иной информации нет. Уголовное дело одно", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, связан ли этот арест с прошлыми арестами подростков по делу о подготовке к теракту, и почему ему предъявлена такая статья.
Судя по релизу инстанции, арест состоялся в среду. "Органами предварительного следствия 17-летнему жителю Екатеринбурга предъявлены обвинения по пункту "а" части 3 статьи 111 УК РФ. Следствие считает его причастным к группе подростков, которые ранее были арестованы судом по обвинению в совершении преступлений против общественной безопасности. Постановлением суда несовершеннолетнему обвиняемому, участнику ранее возбужденного уголовного дела, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 июня", – говорится в релизе суда.
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