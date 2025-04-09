Ефимов: в Ломоносовском районе Москвы строят первую станцию метро
Ефимов: в московском Ломоносовском районе появится первая станция метрополитена
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Ломоносовском районе Москвы идут работы по строительству там первой станции метро "Вавиловская" Троицкой линии, на пересечении с улицами Строителей и Панферова, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Станция будет расположена в северной части Ломоносовского района. На объекте заканчивается устройство основных монолитных железобетонных конструкций, в финальной стадии находится обратная засыпка котлована. Специалисты приступили к кирпичной кладке внутренних стен и перегородок, отделке служебных помещений", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.
В сообщении уточняется, что строительство станции планируют завершат до конца года. Троицкая линия стала 16-ой в столичном метро, в прошлом году здесь открыли участок от "Новаторской" до "Новомосковской", где расположены семь станций.
В свою очередь глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков уточнил, что в текущем году завершат работы на участке линии от станции "ЗИЛ" до "Новаторской".
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о внешнем виде станции метрополитена "Вавиловская".