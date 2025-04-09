https://ria.ru/20250409/efimov-2010205087.html

Ефимов: в Ломоносовском районе Москвы строят первую станцию метро

Ефимов: в Ломоносовском районе Москвы строят первую станцию метро - РИА Новости, 09.04.2025

Ефимов: в Ломоносовском районе Москвы строят первую станцию метро

В Ломоносовском районе Москвы идут работы по строительству там первой станции метро "Вавиловская" Троицкой линии, на пересечении с улицами Строителей и... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:12:00+03:00

2025-04-09T14:12:00+03:00

2025-04-09T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

сергей собянин

ломоносовский район

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Ломоносовском районе Москвы идут работы по строительству там первой станции метро "Вавиловская" Троицкой линии, на пересечении с улицами Строителей и Панферова, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Станция будет расположена в северной части Ломоносовского района. На объекте заканчивается устройство основных монолитных железобетонных конструкций, в финальной стадии находится обратная засыпка котлована. Специалисты приступили к кирпичной кладке внутренних стен и перегородок, отделке служебных помещений", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.В сообщении уточняется, что строительство станции планируют завершат до конца года. Троицкая линия стала 16-ой в столичном метро, в прошлом году здесь открыли участок от "Новаторской" до "Новомосковской", где расположены семь станций.В свою очередь глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков уточнил, что в текущем году завершат работы на участке линии от станции "ЗИЛ" до "Новаторской".Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о внешнем виде станции метрополитена "Вавиловская".

https://ria.ru/20250409/efimov-2010125995.html

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москва

ломоносовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, сергей собянин, ломоносовский район