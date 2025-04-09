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Ефимов: за год предприниматели выкупили у Москвы около 500 помещений - РИА Новости, 09.04.2025
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11:12 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/efimov-2010125995.html
Ефимов: за год предприниматели выкупили у Москвы около 500 помещений
Ефимов: за год предприниматели выкупили у Москвы около 500 помещений - РИА Новости, 09.04.2025
Ефимов: за год предприниматели выкупили у Москвы около 500 помещений
Предприниматели за год выкупили у властей Москвы около 500 помещений, воспользовавшись преимущественным правом, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 09.04.2025
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владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Предприниматели за год выкупили у властей Москвы около 500 помещений, воспользовавшись преимущественным правом, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Ранее предпринимателям нужно было ждать два года, чтобы они могли по преимущественному праву выкупить недвижимость, взятую в аренду. С апреля 2024 года этот срок сократился до одного года."Это позволило расширить пул компаний, имеющих возможность воспользоваться преимущественным правом выкупа. С этого момента представители малого и среднего бизнеса приобрели у города около 500 помещений общей площадью около 61 тысячи квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Среди условий для выкупа объекта недвижимости есть не только его аренда в течение года. Бизнесмен также должен находиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Права аренды должны быть получены на общих условиях. Чтобы приобрести недвижимость у города, нужно обратиться за госуслугой, которую можно оформить только в электронном виде.Предприниматели покупают выбранные объекты по рыночным ценам. Кроме того, они могут взять рассрочку на срок вплоть до семи лет.
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владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Москва
Ефимов: за год предприниматели выкупили у Москвы около 500 помещений

Ефимов: за год московские предприниматели выкупили у города более 500 помещений

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Предприниматели за год выкупили у властей Москвы около 500 помещений, воспользовавшись преимущественным правом, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Ранее предпринимателям нужно было ждать два года, чтобы они могли по преимущественному праву выкупить недвижимость, взятую в аренду. С апреля 2024 года этот срок сократился до одного года.
"Это позволило расширить пул компаний, имеющих возможность воспользоваться преимущественным правом выкупа. С этого момента представители малого и среднего бизнеса приобрели у города около 500 помещений общей площадью около 61 тысячи квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Среди условий для выкупа объекта недвижимости есть не только его аренда в течение года. Бизнесмен также должен находиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Права аренды должны быть получены на общих условиях. Чтобы приобрести недвижимость у города, нужно обратиться за госуслугой, которую можно оформить только в электронном виде.
Предприниматели покупают выбранные объекты по рыночным ценам. Кроме того, они могут взять рассрочку на срок вплоть до семи лет.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс МосквыМосква
 
 
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