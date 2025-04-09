Рейтинг@Mail.ru
В ММПЦ "Россия сегодня" представят доклад о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 09.04.2025 (обновлено: 11:38 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/doklad-2010193565.html
В ММПЦ "Россия сегодня" представят доклад о зверствах ВСУ в Курской области
В ММПЦ "Россия сегодня" представят доклад о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025
В ММПЦ "Россия сегодня" представят доклад о зверствах ВСУ в Курской области
Доклад о преступлениях киевского режима в Курской области представят в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", заявила официальный... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:35:00+03:00
2025-04-09T11:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
мария захарова
вооруженные силы украины
происшествия
новости агентства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007876011_0:152:3169:1935_1920x0_80_0_0_1303a2e999fce275be7874730bd45c4a.jpg
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Доклад о преступлениях киевского режима в Курской области представят в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Сегодня, 9 апреля в 15.00 по московскому времени в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада "Военные преступления вооруженных сил Украины на территории Курской области". Он подготовлен на основе информации пострадавших и свидетелей чудовищных деяний укронацистов", - сказала она. Захарова пригласила представителей российских и зарубежных СМИ посетить презентацию, отметив при этом, что доклад содержит эмоционально тяжелые для восприятия, но обязательные к ознакомлению материалы. "Это надо сделать, чтобы понимать всю степень расчеловечивания того режима, который создавался западниками много лет", - подчеркнула она. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250403/nemezida--2008925264.html
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
курская область
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007876011_440:0:3169:2047_1920x0_80_0_0_b86294d8fe3278b6644d9b347ca9ae51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, брянская область, мария захарова, вооруженные силы украины, происшествия, новости агентства
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Новости агентства
В ММПЦ "Россия сегодня" представят доклад о зверствах ВСУ в Курской области

МИД: доклад о зверствах ВСУ в Курской области представят в ММПЦ "Россия сегодня"

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРазрушенные строения в Судже
Разрушенные строения в Судже - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Разрушенные строения в Судже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Доклад о преступлениях киевского режима в Курской области представят в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Сегодня, 9 апреля в 15.00 по московскому времени в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада "Военные преступления вооруженных сил Украины на территории Курской области". Он подготовлен на основе информации пострадавших и свидетелей чудовищных деяний укронацистов", - сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Русская Немезида прописала высшую меру
3 апреля, 08:00
Захарова пригласила представителей российских и зарубежных СМИ посетить презентацию, отметив при этом, что доклад содержит эмоционально тяжелые для восприятия, но обязательные к ознакомлению материалы.
"Это надо сделать, чтобы понимать всю степень расчеловечивания того режима, который создавался западниками много лет", - подчеркнула она.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Это за Курск: Россия возьмет под контроль вдвое большую территорию Украины
16 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныПроисшествияНовости агентства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала