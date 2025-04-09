https://ria.ru/20250409/doklad-2010193565.html

В ММПЦ "Россия сегодня" представят доклад о зверствах ВСУ в Курской области

В ММПЦ "Россия сегодня" представят доклад о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025

В ММПЦ "Россия сегодня" представят доклад о зверствах ВСУ в Курской области

Доклад о преступлениях киевского режима в Курской области представят в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", заявила официальный... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:35:00+03:00

2025-04-09T11:35:00+03:00

2025-04-09T11:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Доклад о преступлениях киевского режима в Курской области представят в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Сегодня, 9 апреля в 15.00 по московскому времени в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада "Военные преступления вооруженных сил Украины на территории Курской области". Он подготовлен на основе информации пострадавших и свидетелей чудовищных деяний укронацистов", - сказала она. Захарова пригласила представителей российских и зарубежных СМИ посетить презентацию, отметив при этом, что доклад содержит эмоционально тяжелые для восприятия, но обязательные к ознакомлению материалы. "Это надо сделать, чтобы понимать всю степень расчеловечивания того режима, который создавался западниками много лет", - подчеркнула она. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250403/nemezida--2008925264.html

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, брянская область, мария захарова, вооруженные силы украины, происшествия, новости агентства