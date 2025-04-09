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ВСУ потеряли более 90 боевиков в зоне "Днепра"
ВСУ потеряли более 90 боевиков в зоне "Днепра" - РИА Новости, 09.04.2025
ВСУ потеряли более 90 боевиков в зоне "Днепра"
ВСУ потеряли более 90 военнослужащих в зоне действия российской группировки войск "Днепр", сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:02:00+03:00
2025-04-09T14:02:00+03:00
2025-04-09T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли более 90 военнослужащих в зоне действия российской группировки войск "Днепр", сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Понятовка, Днепровское Херсонской области, Новопавловка, Каменское и Благовещенское Запорожской области", - говорится в сообщении."Уничтожены свыше 90 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов", - добавляется в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, херсонская область , сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 90 боевиков в зоне "Днепра"
МО: ВСУ потеряли свыше 90 боевиков в зоне действия группировки Днепр