https://ria.ru/20250409/britanija-2010356798.html

Британия не заинтересована в торговой войне с США, пишет Sky News

Британия не заинтересована в торговой войне с США, пишет Sky News - РИА Новости, 09.04.2025

Британия не заинтересована в торговой войне с США, пишет Sky News

Великобритания продолжит переговоры с США, никто не заинтересован в торговой войне, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя резиденции премьера... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T23:50:00+03:00

2025-04-09T23:50:00+03:00

2025-04-09T23:50:00+03:00

сша

великобритания

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Великобритания продолжит переговоры с США, никто не заинтересован в торговой войне, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя резиденции премьера Даунинг-стрит. "Никто не заинтересован в торговой войне. Мы вообще не хотим никаких пошлин, поэтому для обеспечения рабочих мест и средств к существованию по всей Великобритании мы будем спокойно и невозмутимо продолжать переговоры в интересах Великобритании", - приводит телеканал слова представителя Даунинг-стрит. Ранее глава британского минфина Рэйчел Ривз заявила, что решение США ввести пошлины на весь импорт имело и продолжит иметь "огромные последствия" для мировой экономики. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

https://ria.ru/20250405/poshliny-2009577864.html

сша

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сша, великобритания, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире