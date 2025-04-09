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Белорусские и российские дипломаты обсудили перспективы совместной работы - РИА Новости, 09.04.2025
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18:26 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/belorussiya-2010325634.html
Белорусские и российские дипломаты обсудили перспективы совместной работы
Белорусские и российские дипломаты обсудили перспективы совместной работы - РИА Новости, 09.04.2025
Белорусские и российские дипломаты обсудили перспективы совместной работы
Белорусские и российские дипломаты обсудили на межмидовских консультация в Москве перспективные направления совместной работы в рамках ОБСЕ, сообщила в среду... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T18:26:00+03:00
2025-04-09T18:26:00+03:00
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александр грушко
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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Белорусские и российские дипломаты обсудили на межмидовских консультация в Москве перспективные направления совместной работы в рамках ОБСЕ, сообщила в среду пресс-служба МИД республики. "В Москве состоялись очередные белорусско-российские межмидовские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел с участием постоянных представителей Беларуси и России при ОБСЕ", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в ходе консультаций стороны обсудили актуальные вопросы глобальной и общеевропейской безопасности. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективных направлениях совместной работы в рамках ОБСЕ, а также о состоянии дел и координации действий по линии ЕС, НАТО, Совета Европы, субрегиональных объединений", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета, российскую – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко. Как проинформировали в пресс-службе, накануне Секрета провел консультации с директором департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексеем Дробининым, в рамках которых были согласованы дальнейшие шаги по продвижению инициативы Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, в том числе на площадке III Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая пройдет осенью этого года.
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москва, белоруссия, россия, александр грушко, обсе, евросоюз, нато, в мире
Москва, Белоруссия, Россия, Александр Грушко, ОБСЕ, Евросоюз, НАТО, В мире
Белорусские и российские дипломаты обсудили перспективы совместной работы

МИД Белоруссии: Москва и Минск обсудили перспективы совместной работы в ОБСЕ

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Белорусские и российские дипломаты обсудили на межмидовских консультация в Москве перспективные направления совместной работы в рамках ОБСЕ, сообщила в среду пресс-служба МИД республики.
Москве состоялись очередные белорусско-российские межмидовские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел с участием постоянных представителей Беларуси и России при ОБСЕ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе консультаций стороны обсудили актуальные вопросы глобальной и общеевропейской безопасности. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективных направлениях совместной работы в рамках ОБСЕ, а также о состоянии дел и координации действий по линии ЕС, НАТО, Совета Европы, субрегиональных объединений", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета, российскую – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.
Как проинформировали в пресс-службе, накануне Секрета провел консультации с директором департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексеем Дробининым, в рамках которых были согласованы дальнейшие шаги по продвижению инициативы Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, в том числе на площадке III Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая пройдет осенью этого года.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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МоскваБелоруссияРоссияАлександр ГрушкоОБСЕЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
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