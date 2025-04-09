https://ria.ru/20250409/azerbaydzhan-2010329852.html

Лавров обсудил с представителем Баку отношения двух стран

Лавров обсудил с представителем Баку отношения двух стран - РИА Новости, 09.04.2025

Лавров обсудил с представителем Баку отношения двух стран

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым перспективы развития отношений двух стран,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:51:00+03:00

2025-04-09T18:51:00+03:00

2025-04-09T18:51:00+03:00

россия

азербайджан

москва

сергей лавров

халаф халафов

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154942/21/1549422158_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_79c59eb25974a775ede153f9c119541e.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым перспективы развития отношений двух стран, сообщили в российском дипведомстве. "Состоялся обмен мнениями о перспективах развития российско-азербайджанских отношений в русле стратегического партнерства и союзничества. Затронут ряд актуальных международных и региональных сюжетов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что стороны рассмотрели ключевые вопросы повестки дня Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и задачи совместной работы на этой площадке в период азербайджанского председательства в 2025-2026 годах, в том числе в контексте встраивания объединения в общую систему многосторонней кооперации на евразийском пространстве. "В ходе отдельных консультаций с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Юрьевичем Руденко подробно обсуждены пути активизации практической деятельности СВМДА в различных измерениях сотрудничества, а также вопросы взаимодействия на Каспии", - заключили в МИД РФ. Позже в Telegram-канале посольства Азербайджана в Москве сообщили, что стороны рассмотрели текущее состояние двусторонних отношений, и особое внимание было уделено принятию соответствующих мер по вопросу, вызывающему беспокойство у азербайджанской стороны.

https://ria.ru/20250317/azerbaydzhan-2005441880.html

россия

азербайджан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, азербайджан, москва, сергей лавров, халаф халафов, в мире