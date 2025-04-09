https://ria.ru/20250409/azerbaydzhan-2010329852.html
Лавров обсудил с представителем Баку отношения двух стран
Лавров обсудил с представителем Баку отношения двух стран - РИА Новости, 09.04.2025
Лавров обсудил с представителем Баку отношения двух стран
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым перспективы развития отношений двух стран,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T18:51:00+03:00
2025-04-09T18:51:00+03:00
2025-04-09T18:51:00+03:00
россия
азербайджан
москва
сергей лавров
халаф халафов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154942/21/1549422158_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_79c59eb25974a775ede153f9c119541e.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым перспективы развития отношений двух стран, сообщили в российском дипведомстве. "Состоялся обмен мнениями о перспективах развития российско-азербайджанских отношений в русле стратегического партнерства и союзничества. Затронут ряд актуальных международных и региональных сюжетов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что стороны рассмотрели ключевые вопросы повестки дня Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и задачи совместной работы на этой площадке в период азербайджанского председательства в 2025-2026 годах, в том числе в контексте встраивания объединения в общую систему многосторонней кооперации на евразийском пространстве. "В ходе отдельных консультаций с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Юрьевичем Руденко подробно обсуждены пути активизации практической деятельности СВМДА в различных измерениях сотрудничества, а также вопросы взаимодействия на Каспии", - заключили в МИД РФ. Позже в Telegram-канале посольства Азербайджана в Москве сообщили, что стороны рассмотрели текущее состояние двусторонних отношений, и особое внимание было уделено принятию соответствующих мер по вопросу, вызывающему беспокойство у азербайджанской стороны.
https://ria.ru/20250317/azerbaydzhan-2005441880.html
россия
азербайджан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154942/21/1549422158_298:0:3027:2047_1920x0_80_0_0_9ec09e071ed29d99f7155903394b7bb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, москва, сергей лавров, халаф халафов, в мире
Россия, Азербайджан, Москва, Сергей Лавров, Халаф Халафов, В мире
Лавров обсудил с представителем Баку отношения двух стран
Лавров обсудил с Халафовым перспективы развития отношений Москвы и Баку
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым перспективы развития отношений двух стран, сообщили в российском дипведомстве.
"Состоялся обмен мнениями о перспективах развития российско-азербайджанских отношений в русле стратегического партнерства и союзничества. Затронут ряд актуальных международных и региональных сюжетов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там отметили, что стороны рассмотрели ключевые вопросы повестки дня Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и задачи совместной работы на этой площадке в период азербайджанского председательства в 2025-2026 годах, в том числе в контексте встраивания объединения в общую систему многосторонней кооперации на евразийском пространстве.
"В ходе отдельных консультаций с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Юрьевичем Руденко подробно обсуждены пути активизации практической деятельности СВМДА в различных измерениях сотрудничества, а также вопросы взаимодействия на Каспии", - заключили в МИД РФ.
Позже в Telegram-канале посольства Азербайджана
в Москве
сообщили, что стороны рассмотрели текущее состояние двусторонних отношений, и особое внимание было уделено принятию соответствующих мер по вопросу, вызывающему беспокойство у азербайджанской стороны.