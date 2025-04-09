https://ria.ru/20250409/anokhin-2010272172.html
Анохин посетил смоленское предприятие по маркировке ввозимого алкоголя
Анохин посетил смоленское предприятие по маркировке ввозимого алкоголя - РИА Новости, 09.04.2025
Анохин посетил смоленское предприятие по маркировке ввозимого алкоголя
Губернатор Смоленской области Василий Анохин посетил предприятие "Альфа Транс Терминал", на базе которого в регионе проходит эксперимент по маркировке ввозимой... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:39:00+03:00
2025-04-09T15:39:00+03:00
2025-04-09T15:39:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_0:134:3033:1840_1920x0_80_0_0_34219a0a4e9c3a2f6068d5a67550598b.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин посетил предприятие "Альфа Транс Терминал", на базе которого в регионе проходит эксперимент по маркировке ввозимой алкогольной продукции. По словам главы региона, федеральные спецмарки нужны для исключения нелегального товарооборота. При этом раньше их разрешали наносить только за границей. "Уже на протяжении двух лет Смоленская область, как важный логистический узел, участвует в общероссийском пилотном проекте по маркировке такой продукции. Посетил предприятие "Альфа Транс Терминал", на базе которого он реализуется", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Компания предоставляет таможенные и внешнеторговые услуги. За последние годы она инвестировала в развитие инфраструктуры сотни миллионов рублей, отмечает глава региона. Также предприятие участвует в национальной системе "Честный знак" и проводит маркировку практически по всем группам товаров, которым она необходима. "Для развития инфраструктуры в 2023 году компания увеличила площадь таможенных складов в 2,5 раза. Благодаря пилотному проекту производительность выросла вдвое – за одну смену стало возможно промаркировать более 100 тысяч единиц продукции", – подчеркнул Анохин.
https://ria.ru/20250408/anokhin-2010113202.html
https://ria.ru/20250408/svo-2010051045.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_7a07022bdce06ebccc064b7681d593c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин посетил смоленское предприятие по маркировке ввозимого алкоголя
Анохин проверил работу смоленского предприятия "Альфа Транс Терминал"
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин посетил предприятие "Альфа Транс Терминал", на базе которого в регионе проходит эксперимент по маркировке ввозимой алкогольной продукции.
По словам главы региона, федеральные спецмарки нужны для исключения нелегального товарооборота. При этом раньше их разрешали наносить только за границей.
"Уже на протяжении двух лет Смоленская область, как важный логистический узел, участвует в общероссийском пилотном проекте по маркировке такой продукции. Посетил предприятие "Альфа Транс Терминал", на базе которого он реализуется", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Компания предоставляет таможенные и внешнеторговые услуги. За последние годы она инвестировала в развитие инфраструктуры сотни миллионов рублей, отмечает глава региона. Также предприятие участвует в национальной системе "Честный знак" и проводит маркировку практически по всем группам товаров, которым она необходима.
"Для развития инфраструктуры в 2023 году компания увеличила площадь таможенных складов в 2,5 раза. Благодаря пилотному проекту производительность выросла вдвое – за одну смену стало возможно промаркировать более 100 тысяч единиц продукции", – подчеркнул Анохин.