https://ria.ru/20250409/anokhin-2010272172.html

Анохин посетил смоленское предприятие по маркировке ввозимого алкоголя

Анохин посетил смоленское предприятие по маркировке ввозимого алкоголя - РИА Новости, 09.04.2025

Анохин посетил смоленское предприятие по маркировке ввозимого алкоголя

Губернатор Смоленской области Василий Анохин посетил предприятие "Альфа Транс Терминал", на базе которого в регионе проходит эксперимент по маркировке ввозимой... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:39:00+03:00

2025-04-09T15:39:00+03:00

2025-04-09T15:39:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин посетил предприятие "Альфа Транс Терминал", на базе которого в регионе проходит эксперимент по маркировке ввозимой алкогольной продукции. По словам главы региона, федеральные спецмарки нужны для исключения нелегального товарооборота. При этом раньше их разрешали наносить только за границей. "Уже на протяжении двух лет Смоленская область, как важный логистический узел, участвует в общероссийском пилотном проекте по маркировке такой продукции. Посетил предприятие "Альфа Транс Терминал", на базе которого он реализуется", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Компания предоставляет таможенные и внешнеторговые услуги. За последние годы она инвестировала в развитие инфраструктуры сотни миллионов рублей, отмечает глава региона. Также предприятие участвует в национальной системе "Честный знак" и проводит маркировку практически по всем группам товаров, которым она необходима. "Для развития инфраструктуры в 2023 году компания увеличила площадь таможенных складов в 2,5 раза. Благодаря пилотному проекту производительность выросла вдвое – за одну смену стало возможно промаркировать более 100 тысяч единиц продукции", – подчеркнул Анохин.

https://ria.ru/20250408/anokhin-2010113202.html

https://ria.ru/20250408/svo-2010051045.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин