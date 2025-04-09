https://ria.ru/20250409/aktivy-2010307290.html
В ЕС назвали сумму доходов от инвестирования замороженных активов России
В ЕС назвали сумму доходов от инвестирования замороженных активов России - РИА Новости, 09.04.2025
В ЕС назвали сумму доходов от инвестирования замороженных активов России
Евросоюз получил 2,1 миллиарда евро доходов от инвестирования замороженных активов Центробанка России за вторую половину 2024 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:10:00+03:00
2025-04-09T17:10:00+03:00
2025-04-09T17:10:00+03:00
экономика
россия
киев
европа
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Евросоюз получил 2,1 миллиарда евро доходов от инвестирования замороженных активов Центробанка России за вторую половину 2024 года, говорится в сообщении Еврокомиссии. "На этой неделе ЕС запросил 2,1 миллиарда евро доходов, полученных от иммобилизованных активов Центробанка России, которые удерживаются в центральных депозитариях… Это покрывает доходы, полученные за вторую половину 2024 года", - пояснили в ЕК. Эти средства планируется направить на "нужды Украины" через Европейский фонд мира и специальный фонд, созданный для поддержки Киева. В дальнейшем средства, полученные за счет инвестирования замороженных российских активов, пойдут на погашения кредита, который Киеву выделили совместно страны "семерки" и ЕС. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250401/aktivy-2008584104.html
https://ria.ru/20250131/aktivy-1996726428.html
россия
киев
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, киев, европа, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Киев, Европа, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
В ЕС назвали сумму доходов от инвестирования замороженных активов России
ЕК: ЕС получил 2,1 млрд евро от инвестирования замороженных активов ЦБ РФ