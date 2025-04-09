https://ria.ru/20250409/aktivy-2010307290.html

В ЕС назвали сумму доходов от инвестирования замороженных активов России

В ЕС назвали сумму доходов от инвестирования замороженных активов России - РИА Новости, 09.04.2025

В ЕС назвали сумму доходов от инвестирования замороженных активов России

Евросоюз получил 2,1 миллиарда евро доходов от инвестирования замороженных активов Центробанка России за вторую половину 2024 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T17:10:00+03:00

2025-04-09T17:10:00+03:00

2025-04-09T17:10:00+03:00

экономика

россия

киев

европа

сергей лавров

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Евросоюз получил 2,1 миллиарда евро доходов от инвестирования замороженных активов Центробанка России за вторую половину 2024 года, говорится в сообщении Еврокомиссии. "На этой неделе ЕС запросил 2,1 миллиарда евро доходов, полученных от иммобилизованных активов Центробанка России, которые удерживаются в центральных депозитариях… Это покрывает доходы, полученные за вторую половину 2024 года", - пояснили в ЕК. Эти средства планируется направить на "нужды Украины" через Европейский фонд мира и специальный фонд, созданный для поддержки Киева. В дальнейшем средства, полученные за счет инвестирования замороженных российских активов, пойдут на погашения кредита, который Киеву выделили совместно страны "семерки" и ЕС. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250401/aktivy-2008584104.html

https://ria.ru/20250131/aktivy-1996726428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, киев, европа, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии