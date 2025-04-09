https://ria.ru/20250409/aeroporty-2010162118.html

В аэропортах Саратова и Ульяновска сняли ограничения на полеты

В аэропортах Саратова и Ульяновска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 09.04.2025

В аэропортах Саратова и Ульяновска сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Саратова и Ульяновска, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T09:21:00+03:00

2025-04-09T09:21:00+03:00

2025-04-09T09:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

саратов

ульяновск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732669820_9:0:837:466_1920x0_80_0_0_5fd331c3136b54694ae4164d60c9e904.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Саратова и Ульяновска, сообщили в Росавиации."В аэропортах Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) в 08.55 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250409/pvo-2010150294.html

саратов

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), саратов, ульяновск