https://ria.ru/20250409/aeroporty-2010162118.html
В аэропортах Саратова и Ульяновска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Саратова и Ульяновска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 09.04.2025
В аэропортах Саратова и Ульяновска сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Саратова и Ульяновска, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T09:21:00+03:00
2025-04-09T09:21:00+03:00
2025-04-09T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
саратов
ульяновск
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Саратова и Ульяновска, сообщили в Росавиации."В аэропортах Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) в 08.55 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250409/pvo-2010150294.html
саратов
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), саратов, ульяновск
Специальная военная операция на Украине, Общество, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Саратов, Ульяновск
В аэропортах Саратова и Ульяновска сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла введенные в аэропортах Саратова и Ульяновска ограничения