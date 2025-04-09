https://ria.ru/20250409/aeroflot-2010237377.html
"Аэрофлот" внедрил в работу российские планшеты для кабинных экипажей
"Аэрофлот" внедрил в работу российские планшеты для кабинных экипажей - РИА Новости, 09.04.2025
"Аэрофлот" внедрил в работу российские планшеты для кабинных экипажей
Авиакомпания "Аэрофлот" внедрила в работу импортозамещенные планшеты отечественного производства для кабинных экипажей, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:16:00+03:00
2025-04-09T14:16:00+03:00
2025-04-09T14:16:00+03:00
аэрофлот
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" внедрила в работу импортозамещенные планшеты отечественного производства для кабинных экипажей, сообщает пресс-служба перевозчика. Бортпроводники авиакомпании используют российские планшеты Fplus Т1100 под управлением отечественной операционной системы "Аврора". В общей сложности авиаперевозчик закупил более 7 тысяч устройств. Специально для экипажей перевозчика компания "Аэрогрупп" создала мобильное приложение Crew Tablet. С помощью новых планшетов и данного приложения бортпроводники могут: Новые планшеты помогают оптимизировать работу кабинных экипажей и совершенствовать стандарты обслуживания пассажиров. Программное обеспечение автоматизирует рутинные процессы работы бортпроводников. Кроме того, благодаря возможностям приложения, авиакомпания сможет оптимизировать затраты на бумажный документооборот и повысить оперативность обработки информации.
https://ria.ru/20250407/aeroflot-2009758142.html
https://ria.ru/20250326/aeroflot-2007359249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, россия
"Аэрофлот" внедрил в работу российские планшеты для кабинных экипажей
"Аэрофлот" внедрил в работу импортозамещенные планшеты для кабинных экипажей
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" внедрила в работу импортозамещенные планшеты отечественного производства для кабинных экипажей, сообщает пресс-служба перевозчика.
Бортпроводники авиакомпании используют российские планшеты Fplus Т1100 под управлением отечественной операционной системы "Аврора". В общей сложности авиаперевозчик закупил более 7 тысяч устройств.
Специально для экипажей перевозчика компания "Аэрогрупп" создала мобильное приложение Crew Tablet.
С помощью новых планшетов и данного приложения бортпроводники могут:
- видеть планируемые рейсы и оперативно узнавать об изменениях в расписании;
- получать актуальную информацию о выполняемом рейсе: например, данные об экипаже, о спецпитании, дополнительных услугах или особых потребностях пассажиров;
- принимать заказы на питание в классе "Бизнес";
- использовать актуальные руководства и инструкции в электронном виде;
- заполнять и отправлять отчеты о рейсе непосредственно через устройство.
Новые планшеты помогают оптимизировать работу кабинных экипажей и совершенствовать стандарты обслуживания пассажиров. Программное обеспечение автоматизирует рутинные процессы работы бортпроводников. Кроме того, благодаря возможностям приложения, авиакомпания сможет оптимизировать затраты на бумажный документооборот и повысить оперативность обработки информации.