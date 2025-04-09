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"Аэрофлот" внедрил в работу российские планшеты для кабинных экипажей - РИА Новости, 09.04.2025
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14:16 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/aeroflot-2010237377.html
"Аэрофлот" внедрил в работу российские планшеты для кабинных экипажей
"Аэрофлот" внедрил в работу российские планшеты для кабинных экипажей - РИА Новости, 09.04.2025
"Аэрофлот" внедрил в работу российские планшеты для кабинных экипажей
Авиакомпания "Аэрофлот" внедрила в работу импортозамещенные планшеты отечественного производства для кабинных экипажей, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:16:00+03:00
2025-04-09T14:16:00+03:00
аэрофлот
россия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" внедрила в работу импортозамещенные планшеты отечественного производства для кабинных экипажей, сообщает пресс-служба перевозчика. Бортпроводники авиакомпании используют российские планшеты Fplus Т1100 под управлением отечественной операционной системы "Аврора". В общей сложности авиаперевозчик закупил более 7 тысяч устройств. Специально для экипажей перевозчика компания "Аэрогрупп" создала мобильное приложение Crew Tablet. С помощью новых планшетов и данного приложения бортпроводники могут: Новые планшеты помогают оптимизировать работу кабинных экипажей и совершенствовать стандарты обслуживания пассажиров. Программное обеспечение автоматизирует рутинные процессы работы бортпроводников. Кроме того, благодаря возможностям приложения, авиакомпания сможет оптимизировать затраты на бумажный документооборот и повысить оперативность обработки информации.
https://ria.ru/20250407/aeroflot-2009758142.html
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аэрофлот, россия
Аэрофлот, Россия
"Аэрофлот" внедрил в работу российские планшеты для кабинных экипажей

"Аэрофлот" внедрил в работу импортозамещенные планшеты для кабинных экипажей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" внедрила в работу импортозамещенные планшеты отечественного производства для кабинных экипажей, сообщает пресс-служба перевозчика.
Бортпроводники авиакомпании используют российские планшеты Fplus Т1100 под управлением отечественной операционной системы "Аврора". В общей сложности авиаперевозчик закупил более 7 тысяч устройств.
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Специально для экипажей перевозчика компания "Аэрогрупп" создала мобильное приложение Crew Tablet.
С помощью новых планшетов и данного приложения бортпроводники могут:
  • видеть планируемые рейсы и оперативно узнавать об изменениях в расписании;
  • получать актуальную информацию о выполняемом рейсе: например, данные об экипаже, о спецпитании, дополнительных услугах или особых потребностях пассажиров;
  • принимать заказы на питание в классе "Бизнес";
  • использовать актуальные руководства и инструкции в электронном виде;
  • заполнять и отправлять отчеты о рейсе непосредственно через устройство.
Новые планшеты помогают оптимизировать работу кабинных экипажей и совершенствовать стандарты обслуживания пассажиров. Программное обеспечение автоматизирует рутинные процессы работы бортпроводников. Кроме того, благодаря возможностям приложения, авиакомпания сможет оптимизировать затраты на бумажный документооборот и повысить оперативность обработки информации.
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