https://ria.ru/20250409/aeroflot-2010237377.html

"Аэрофлот" внедрил в работу российские планшеты для кабинных экипажей

"Аэрофлот" внедрил в работу российские планшеты для кабинных экипажей - РИА Новости, 09.04.2025

"Аэрофлот" внедрил в работу российские планшеты для кабинных экипажей

Авиакомпания "Аэрофлот" внедрила в работу импортозамещенные планшеты отечественного производства для кабинных экипажей, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:16:00+03:00

2025-04-09T14:16:00+03:00

2025-04-09T14:16:00+03:00

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" внедрила в работу импортозамещенные планшеты отечественного производства для кабинных экипажей, сообщает пресс-служба перевозчика. Бортпроводники авиакомпании используют российские планшеты Fplus Т1100 под управлением отечественной операционной системы "Аврора". В общей сложности авиаперевозчик закупил более 7 тысяч устройств. Специально для экипажей перевозчика компания "Аэрогрупп" создала мобильное приложение Crew Tablet. С помощью новых планшетов и данного приложения бортпроводники могут: Новые планшеты помогают оптимизировать работу кабинных экипажей и совершенствовать стандарты обслуживания пассажиров. Программное обеспечение автоматизирует рутинные процессы работы бортпроводников. Кроме того, благодаря возможностям приложения, авиакомпания сможет оптимизировать затраты на бумажный документооборот и повысить оперативность обработки информации.

https://ria.ru/20250407/aeroflot-2009758142.html

https://ria.ru/20250326/aeroflot-2007359249.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, россия