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Экс-главу Нацбанка Абхазии реабилитировали за хищение денег у Этуша - РИА Новости, 09.04.2025
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00:39 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/abkhaziya-2010132021.html
Экс-главу Нацбанка Абхазии реабилитировали за хищение денег у Этуша
Экс-главу Нацбанка Абхазии реабилитировали за хищение денег у Этуша - РИА Новости, 09.04.2025
Экс-главу Нацбанка Абхазии реабилитировали за хищение денег у Этуша
Следствие прекратило уголовное дело против бывшего президента Нацбанка Абхазии Даура Барганджия, которому вменялось хищение денег у знаменитого актера Владимира РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T00:39:00+03:00
2025-04-09T00:39:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следствие прекратило уголовное дело против бывшего президента Нацбанка Абхазии Даура Барганджия, которому вменялось хищение денег у знаменитого актера Владимира Этуша, он реабилитирован и должен получить 1,6 миллиона рублей за необоснованное уголовное преследование, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Уголовное дело против него было возбуждено в октябре 2017 года, почти год он провел под арестом. Сам Барганджия заявлял, что взял у Этуша деньги в долг и у него был действующий договор займа. В итоге в августе 2018 года следователь прекратил дело в связи с отсутствием состава преступления. В соответствии с законодательством, за необоснованное уголовное преследование прокурор принес ему письменное извинение. Помимо этого, суд удовлетворил его иск о компенсации вреда, в частности расходов на адвоката. "Заявление Барганджии о возмещении имущественного вреда реабилитированному удовлетворить в полном объеме. Взыскать с министерства финансов РФ за счет казны РФ в качестве возмещения имущественного вреда деньги в сумме 1 634 064 рублей", - сказано в решении суда.
https://ria.ru/20250331/etush-2008440351.html
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происшествия, россия, владимир этуш, абхазия
Происшествия, Россия, Владимир Этуш, Абхазия
Экс-главу Нацбанка Абхазии реабилитировали за хищение денег у Этуша

Экс-глава Нацбанка Абхазии Барганджия реабилитирован за хищение денег у Этуша

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДаур Барганджия
Даур Барганджия - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Даур Барганджия. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следствие прекратило уголовное дело против бывшего президента Нацбанка Абхазии Даура Барганджия, которому вменялось хищение денег у знаменитого актера Владимира Этуша, он реабилитирован и должен получить 1,6 миллиона рублей за необоснованное уголовное преследование, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Уголовное дело против него было возбуждено в октябре 2017 года, почти год он провел под арестом. Сам Барганджия заявлял, что взял у Этуша деньги в долг и у него был действующий договор займа. В итоге в августе 2018 года следователь прекратил дело в связи с отсутствием состава преступления.
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В соответствии с законодательством, за необоснованное уголовное преследование прокурор принес ему письменное извинение. Помимо этого, суд удовлетворил его иск о компенсации вреда, в частности расходов на адвоката.
"Заявление Барганджии о возмещении имущественного вреда реабилитированному удовлетворить в полном объеме. Взыскать с министерства финансов РФ за счет казны РФ в качестве возмещения имущественного вреда деньги в сумме 1 634 064 рублей", - сказано в решении суда.
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