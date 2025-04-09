https://ria.ru/20250409/abkhaziya-2010132021.html

Экс-главу Нацбанка Абхазии реабилитировали за хищение денег у Этуша

Экс-главу Нацбанка Абхазии реабилитировали за хищение денег у Этуша - РИА Новости, 09.04.2025

Экс-главу Нацбанка Абхазии реабилитировали за хищение денег у Этуша

Следствие прекратило уголовное дело против бывшего президента Нацбанка Абхазии Даура Барганджия, которому вменялось хищение денег у знаменитого актера Владимира РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T00:39:00+03:00

2025-04-09T00:39:00+03:00

2025-04-09T00:39:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следствие прекратило уголовное дело против бывшего президента Нацбанка Абхазии Даура Барганджия, которому вменялось хищение денег у знаменитого актера Владимира Этуша, он реабилитирован и должен получить 1,6 миллиона рублей за необоснованное уголовное преследование, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Уголовное дело против него было возбуждено в октябре 2017 года, почти год он провел под арестом. Сам Барганджия заявлял, что взял у Этуша деньги в долг и у него был действующий договор займа. В итоге в августе 2018 года следователь прекратил дело в связи с отсутствием состава преступления. В соответствии с законодательством, за необоснованное уголовное преследование прокурор принес ему письменное извинение. Помимо этого, суд удовлетворил его иск о компенсации вреда, в частности расходов на адвоката. "Заявление Барганджии о возмещении имущественного вреда реабилитированному удовлетворить в полном объеме. Взыскать с министерства финансов РФ за счет казны РФ в качестве возмещения имущественного вреда деньги в сумме 1 634 064 рублей", - сказано в решении суда.

https://ria.ru/20250331/etush-2008440351.html

https://ria.ru/20250319/ovsyannikov-2006068343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, владимир этуш, абхазия