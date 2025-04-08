https://ria.ru/20250408/zmeja-2010048942.html
В московской квартире нашли метровую змею
В московской квартире нашли метровую змею - РИА Новости, 08.04.2025
В московской квартире нашли метровую змею
Метровую черно-белую змею нашли в одной из московских квартир, ее передадут представителям столичного департамента природопользования и охраны окружающей,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:53:00+03:00
2025-04-08T15:53:00+03:00
2025-04-08T15:53:00+03:00
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010048580_0:600:960:1140_1920x0_80_0_0_4fa6bb6208e1c0d7b6cb593a59dcbdba.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Метровую черно-белую змею нашли в одной из московских квартир, ее передадут представителям столичного департамента природопользования и охраны окружающей, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Восьмого апреля в службу 112 Москвы поступило сообщение о том, что в одну из столичных квартир проникла метровая чёрно-белая змея. На место прибыл расчёт отдельного поста аварийно-спасательного отряда №2 столичного пожарно-спасательного центра. Несмотря на сложности из-за ремонта в помещении спасатели справились с задачей буквально за несколько минут. Чешуйчатую нашли и поместили в пластиковую тару. Чёрно-белую змею забрали в отряд, чтобы после передать представителям Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250311/zmeya-2004381666.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010048580_0:560:960:1280_1920x0_80_0_0_0f3b1f8f7c45b686e7e832215c023b1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В московской квартире нашли метровую змею
Метровую черно-белую змею нашли в одной из московских квартир