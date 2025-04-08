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В московской квартире нашли метровую змею - РИА Новости, 08.04.2025
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15:53 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/zmeja-2010048942.html
В московской квартире нашли метровую змею
В московской квартире нашли метровую змею - РИА Новости, 08.04.2025
В московской квартире нашли метровую змею
Метровую черно-белую змею нашли в одной из московских квартир, ее передадут представителям столичного департамента природопользования и охраны окружающей,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:53:00+03:00
2025-04-08T15:53:00+03:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Метровую черно-белую змею нашли в одной из московских квартир, ее передадут представителям столичного департамента природопользования и охраны окружающей, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Восьмого апреля в службу 112 Москвы поступило сообщение о том, что в одну из столичных квартир проникла метровая чёрно-белая змея. На место прибыл расчёт отдельного поста аварийно-спасательного отряда №2 столичного пожарно-спасательного центра. Несмотря на сложности из-за ремонта в помещении спасатели справились с задачей буквально за несколько минут. Чешуйчатую нашли и поместили в пластиковую тару. Чёрно-белую змею забрали в отряд, чтобы после передать представителям Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В московской квартире нашли метровую змею

Метровую черно-белую змею нашли в одной из московских квартир

© Фото : ЧСтные новости Москвы/TelegramЗмея, найденная в квартире в Москве
Змея, найденная в квартире в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : ЧСтные новости Москвы/Telegram
Змея, найденная в квартире в Москве
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Метровую черно-белую змею нашли в одной из московских квартир, ее передадут представителям столичного департамента природопользования и охраны окружающей, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Восьмого апреля в службу 112 Москвы поступило сообщение о том, что в одну из столичных квартир проникла метровая чёрно-белая змея. На место прибыл расчёт отдельного поста аварийно-спасательного отряда №2 столичного пожарно-спасательного центра. Несмотря на сложности из-за ремонта в помещении спасатели справились с задачей буквально за несколько минут. Чешуйчатую нашли и поместили в пластиковую тару. Чёрно-белую змею забрали в отряд, чтобы после передать представителям Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы", - говорится в сообщении.
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