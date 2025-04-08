https://ria.ru/20250408/zmeja-2010048942.html

В московской квартире нашли метровую змею

В московской квартире нашли метровую змею - РИА Новости, 08.04.2025

В московской квартире нашли метровую змею

Метровую черно-белую змею нашли в одной из московских квартир, ее передадут представителям столичного департамента природопользования и охраны окружающей,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:53:00+03:00

2025-04-08T15:53:00+03:00

2025-04-08T15:53:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Метровую черно-белую змею нашли в одной из московских квартир, ее передадут представителям столичного департамента природопользования и охраны окружающей, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Восьмого апреля в службу 112 Москвы поступило сообщение о том, что в одну из столичных квартир проникла метровая чёрно-белая змея. На место прибыл расчёт отдельного поста аварийно-спасательного отряда №2 столичного пожарно-спасательного центра. Несмотря на сложности из-за ремонта в помещении спасатели справились с задачей буквально за несколько минут. Чешуйчатую нашли и поместили в пластиковую тару. Чёрно-белую змею забрали в отряд, чтобы после передать представителям Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250311/zmeya-2004381666.html

москва

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия