https://ria.ru/20250408/zhuravel-2010100311.html

Суд оставил приговор Журавелю о госизмене без изменений

Суд оставил приговор Журавелю о госизмене без изменений - РИА Новости, 08.04.2025

Суд оставил приговор Журавелю о госизмене без изменений

Третий апелляционный суд провел выездное заседание в Волгоградском областном суде, в ходе которого оставил в силе приговор Никите Журавелю, получившему срок по... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:49:00+03:00

2025-04-08T18:49:00+03:00

2025-04-08T18:50:00+03:00

происшествия

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никита журавель

волгоградский областной суд

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СОЧИ, 8 апр — РИА Новости. Третий апелляционный суд провел выездное заседание в Волгоградском областном суде, в ходе которого оставил в силе приговор Никите Журавелю, получившему срок по делу о госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Сабинин."Жалоба без удовлетворения, приговор вступил в силу", — сказал он.Волгоградский областной суд 25 ноября 2024 года приговорил Журавеля к 14 годам колонии строгого режима с учетом первого приговора по делу о сожжении Корана.В марте 2023 года Журавель по своей инициативе связался с представителями СБУ, предложив сотрудничество. Он переслал видео железнодорожного состава, перевозившего военную технику. Кроме того, он передал данные о перемещениях служебной машины одной из войсковых частей. Против него возбудили дело о госизмене.В мае 2023 года Журавеля задержали в Волгограде за сожжениее Корана на фоне мечети. Девятнадцатилетний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Его этапировали в Чечню, передав уголовное дело чеченским следователям. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры, на которых его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 годам колонии, признав виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих.

https://ria.ru/20250311/zaderzhanie-2004279812.html

https://ria.ru/20250320/sud-2006103172.html

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происшествия, россия, никита журавель, волгоградский областной суд