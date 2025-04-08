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Суд оставил приговор Журавелю о госизмене без изменений - РИА Новости, 08.04.2025
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18:49 08.04.2025 (обновлено: 18:50 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/zhuravel-2010100311.html
Суд оставил приговор Журавелю о госизмене без изменений
Суд оставил приговор Журавелю о госизмене без изменений - РИА Новости, 08.04.2025
Суд оставил приговор Журавелю о госизмене без изменений
Третий апелляционный суд провел выездное заседание в Волгоградском областном суде, в ходе которого оставил в силе приговор Никите Журавелю, получившему срок по... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:49:00+03:00
2025-04-08T18:50:00+03:00
происшествия
россия
никита журавель
волгоградский областной суд
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СОЧИ, 8 апр — РИА Новости. Третий апелляционный суд провел выездное заседание в Волгоградском областном суде, в ходе которого оставил в силе приговор Никите Журавелю, получившему срок по делу о госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Сабинин."Жалоба без удовлетворения, приговор вступил в силу", — сказал он.Волгоградский областной суд 25 ноября 2024 года приговорил Журавеля к 14 годам колонии строгого режима с учетом первого приговора по делу о сожжении Корана.В марте 2023 года Журавель по своей инициативе связался с представителями СБУ, предложив сотрудничество. Он переслал видео железнодорожного состава, перевозившего военную технику. Кроме того, он передал данные о перемещениях служебной машины одной из войсковых частей. Против него возбудили дело о госизмене.В мае 2023 года Журавеля задержали в Волгограде за сожжениее Корана на фоне мечети. Девятнадцатилетний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Его этапировали в Чечню, передав уголовное дело чеченским следователям. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры, на которых его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 годам колонии, признав виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих.
https://ria.ru/20250311/zaderzhanie-2004279812.html
https://ria.ru/20250320/sud-2006103172.html
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происшествия, россия, никита журавель, волгоградский областной суд
Происшествия, Россия, Никита Журавель, Волгоградский областной суд
Суд оставил приговор Журавелю о госизмене без изменений

Апелляционный суд без изменений приговор обвиняемому в госизмене Журавелю

© РИА НовостиНикита Журавель во время приговора
Никита Журавель во время приговора - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости
Никита Журавель во время приговора. Архивное фото
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СОЧИ, 8 апр — РИА Новости. Третий апелляционный суд провел выездное заседание в Волгоградском областном суде, в ходе которого оставил в силе приговор Никите Журавелю, получившему срок по делу о госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Сабинин.
"Жалоба без удовлетворения, приговор вступил в силу", — сказал он.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
ФСБ задержала жителя Белгорода, планировавшего теракт в Валуйках
11 марта, 11:59
Волгоградский областной суд 25 ноября 2024 года приговорил Журавеля к 14 годам колонии строгого режима с учетом первого приговора по делу о сожжении Корана.
В марте 2023 года Журавель по своей инициативе связался с представителями СБУ, предложив сотрудничество. Он переслал видео железнодорожного состава, перевозившего военную технику. Кроме того, он передал данные о перемещениях служебной машины одной из войсковых частей. Против него возбудили дело о госизмене.
В мае 2023 года Журавеля задержали в Волгограде за сожжениее Корана на фоне мечети. Девятнадцатилетний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Его этапировали в Чечню, передав уголовное дело чеченским следователям. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры, на которых его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 годам колонии, признав виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Суд признал законным приговор жителю Люберец за подготовку диверсии
20 марта, 05:56
 
ПроисшествияРоссияНикита ЖуравельВолгоградский областной суд
 
 
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