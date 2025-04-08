https://ria.ru/20250408/zelenskiy-2010120773.html

"Опасная провокация": на Западе возмутились из-за дерзкого шага Зеленского

"Опасная провокация": на Западе возмутились из-за дерзкого шага Зеленского - РИА Новости, 08.04.2025

"Опасная провокация": на Западе возмутились из-за дерзкого шага Зеленского

Владимир Зеленский пытается раздуть конфликт на Украине, втягивая в него Китай, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T22:04:00+03:00

2025-04-08T22:04:00+03:00

2025-04-08T22:04:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается раздуть конфликт на Украине, втягивая в него Китай, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.Так он отреагировал на слова главы киевского режима о том, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан КНР."Зеленский пытается использовать нынешнюю напряженность между Вашингтоном и Пекином: грубая и опасная провокация с целью глобализации конфликта!" — отметил Филиппо.Такая акция в разгар торговой напряженности между США и Китаем не может быть случайной, считает политик.Во вторник украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине.Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь ранее заявлял, что Пекин всегда был привержен политическому урегулированию украинского кризиса.Министр иностранных дел КНР Ван И отмечал в интервью РИА Новости, что Китай выступает за искоренение причин конфликта на Украине и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон.Власти КНР в феврале 2023 года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250408/rada-2010106050.html

https://ria.ru/20250408/ukraina-2010098634.html

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