https://ria.ru/20250408/zaharova-2010003162.html

Захарова обвинила Запад в ухудшении ситуации с ядерной программой Ирана

Захарова обвинила Запад в ухудшении ситуации с ядерной программой Ирана - РИА Новости, 08.04.2025

Захарова обвинила Запад в ухудшении ситуации с ядерной программой Ирана

Ситуация вокруг иранской ядерной программы и в целом на Ближнем Востоке ухудшается из-за неконструктивной позиции Запада, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:11:00+03:00

2025-04-08T13:11:00+03:00

2025-04-08T13:11:00+03:00

в мире

ближний восток

сша

иран

мария захарова

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ситуация вокруг иранской ядерной программы и в целом на Ближнем Востоке ухудшается из-за неконструктивной позиции Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ситуация на Ближнем востоке, ситуация вокруг иранской ядерной программы в центре внимания международного сообщества уже много лет. К сожалению, ситуация не стабилизируется, она ухудшается из-за неконструктивной позиции Запада", - сказала Захарова журналистам. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, отмечая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. Представители исполнительной власти Ирана, несмотря на призывы ряда депутатов обрести средства ядерногосдерживания, заявляли, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие.

https://ria.ru/20250408/subianto-2009945628.html

ближний восток

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ближний восток, сша, иран, мария захарова, дональд трамп