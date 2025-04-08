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Захарова обвинила Запад в ухудшении ситуации с ядерной программой Ирана
Захарова обвинила Запад в ухудшении ситуации с ядерной программой Ирана - РИА Новости, 08.04.2025
Захарова обвинила Запад в ухудшении ситуации с ядерной программой Ирана
Ситуация вокруг иранской ядерной программы и в целом на Ближнем Востоке ухудшается из-за неконструктивной позиции Запада, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:11:00+03:00
2025-04-08T13:11:00+03:00
2025-04-08T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ситуация вокруг иранской ядерной программы и в целом на Ближнем Востоке ухудшается из-за неконструктивной позиции Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ситуация на Ближнем востоке, ситуация вокруг иранской ядерной программы в центре внимания международного сообщества уже много лет. К сожалению, ситуация не стабилизируется, она ухудшается из-за неконструктивной позиции Запада", - сказала Захарова журналистам. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, отмечая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. Представители исполнительной власти Ирана, несмотря на призывы ряда депутатов обрести средства ядерногосдерживания, заявляли, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие.
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в мире, ближний восток, сша, иран, мария захарова, дональд трамп
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Мария Захарова, Дональд Трамп
Захарова обвинила Запад в ухудшении ситуации с ядерной программой Ирана
Захарова: ситуация вокруг Ирана ухудшается из-за неконструктивной позиции Запада