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Захарова обвинила Запад в ухудшении ситуации с ядерной программой Ирана - РИА Новости, 08.04.2025
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13:11 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/zaharova-2010003162.html
Захарова обвинила Запад в ухудшении ситуации с ядерной программой Ирана
Захарова обвинила Запад в ухудшении ситуации с ядерной программой Ирана - РИА Новости, 08.04.2025
Захарова обвинила Запад в ухудшении ситуации с ядерной программой Ирана
Ситуация вокруг иранской ядерной программы и в целом на Ближнем Востоке ухудшается из-за неконструктивной позиции Запада, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:11:00+03:00
2025-04-08T13:11:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
иран
мария захарова
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ситуация вокруг иранской ядерной программы и в целом на Ближнем Востоке ухудшается из-за неконструктивной позиции Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ситуация на Ближнем востоке, ситуация вокруг иранской ядерной программы в центре внимания международного сообщества уже много лет. К сожалению, ситуация не стабилизируется, она ухудшается из-за неконструктивной позиции Запада", - сказала Захарова журналистам. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, отмечая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. Представители исполнительной власти Ирана, несмотря на призывы ряда депутатов обрести средства ядерногосдерживания, заявляли, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие.
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в мире, ближний восток, сша, иран, мария захарова, дональд трамп
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Мария Захарова, Дональд Трамп
Захарова обвинила Запад в ухудшении ситуации с ядерной программой Ирана

Захарова: ситуация вокруг Ирана ухудшается из-за неконструктивной позиции Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ситуация вокруг иранской ядерной программы и в целом на Ближнем Востоке ухудшается из-за неконструктивной позиции Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ситуация на Ближнем востоке, ситуация вокруг иранской ядерной программы в центре внимания международного сообщества уже много лет. К сожалению, ситуация не стабилизируется, она ухудшается из-за неконструктивной позиции Запада", - сказала Захарова журналистам.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, отмечая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. Представители исполнительной власти Ирана, несмотря на призывы ряда депутатов обрести средства ядерногосдерживания, заявляли, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие.
Президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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09:00
 
В миреБлижний ВостокСШАИранМария ЗахароваДональд Трамп
 
 
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