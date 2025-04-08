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В Махачкале задержали владельца торгового центра по делу о перестрелке - РИА Новости, 08.04.2025
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10:50 08.04.2025 (обновлено: 11:46 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/zaderzhanie-2009965614.html
В Махачкале задержали владельца торгового центра по делу о перестрелке
В Махачкале задержали владельца торгового центра по делу о перестрелке - РИА Новости, 08.04.2025
В Махачкале задержали владельца торгового центра по делу о перестрелке
Владелец торгового центра задержан в Махачкале по делу о перестрелке, в которой один человек погиб и двое получили ранения, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:50:00+03:00
2025-04-08T11:46:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 8 апр - РИА Новости. Владелец торгового центра задержан в Махачкале по делу о перестрелке, в которой один человек погиб и двое получили ранения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.По данным следствия, 4 апреля на подземной парковке торгового центра "Ардар" в Махачкале между фактическим владельцем ТЦ и арендаторами возник конфликт с последующей перестрелкой, в результате которой один человек со стороны арендаторов скончался на месте, еще двое с различными ранениями были доставлены в больницу. Владелец ТЦ с места преступления скрылся, но сотрудники полиции установили его местонахождение и доставили в медучреждение."Следователи… продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту перестрелки 4 апреля 2025 года в подземном паркинге торгового центра, в ходе которой один человек погиб и двое получили ранения. По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия) УК РФ задержан владелец данного торгового центра", – говорится в сообщении.Подозреваемый допрошен, следователи готовят ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.
https://ria.ru/20240626/perestrelka-1955487336.html
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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Махачкале задержали владельца торгового центра по делу о перестрелке

В Махачкале задержан владелец ТЦ по делу о перестрелке с арендаторами в паркинге

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 8 апр - РИА Новости. Владелец торгового центра задержан в Махачкале по делу о перестрелке, в которой один человек погиб и двое получили ранения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
По данным следствия, 4 апреля на подземной парковке торгового центра "Ардар" в Махачкале между фактическим владельцем ТЦ и арендаторами возник конфликт с последующей перестрелкой, в результате которой один человек со стороны арендаторов скончался на месте, еще двое с различными ранениями были доставлены в больницу. Владелец ТЦ с места преступления скрылся, но сотрудники полиции установили его местонахождение и доставили в медучреждение.
"Следователи… продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту перестрелки 4 апреля 2025 года в подземном паркинге торгового центра, в ходе которой один человек погиб и двое получили ранения. По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия) УК РФ задержан владелец данного торгового центра", – говорится в сообщении.
Подозреваемый допрошен, следователи готовят ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.
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