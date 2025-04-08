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В Махачкале задержали владельца торгового центра по делу о перестрелке

В Махачкале задержали владельца торгового центра по делу о перестрелке - РИА Новости, 08.04.2025

В Махачкале задержали владельца торгового центра по делу о перестрелке

Владелец торгового центра задержан в Махачкале по делу о перестрелке, в которой один человек погиб и двое получили ранения, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:50:00+03:00

2025-04-08T10:50:00+03:00

2025-04-08T11:46:00+03:00

происшествия

махачкала

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 8 апр - РИА Новости. Владелец торгового центра задержан в Махачкале по делу о перестрелке, в которой один человек погиб и двое получили ранения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.По данным следствия, 4 апреля на подземной парковке торгового центра "Ардар" в Махачкале между фактическим владельцем ТЦ и арендаторами возник конфликт с последующей перестрелкой, в результате которой один человек со стороны арендаторов скончался на месте, еще двое с различными ранениями были доставлены в больницу. Владелец ТЦ с места преступления скрылся, но сотрудники полиции установили его местонахождение и доставили в медучреждение."Следователи… продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту перестрелки 4 апреля 2025 года в подземном паркинге торгового центра, в ходе которой один человек погиб и двое получили ранения. По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия) УК РФ задержан владелец данного торгового центра", – говорится в сообщении.Подозреваемый допрошен, следователи готовят ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.

https://ria.ru/20240626/perestrelka-1955487336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан