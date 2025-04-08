https://ria.ru/20250408/yaponiya-2009934266.html

МИД Японии выступил за мирные переговоры с Россией

МИД Японии выступил за мирные переговоры с Россией - РИА Новости, 08.04.2025

МИД Японии выступил за мирные переговоры с Россией

МИД Японии в дипломатическом докладе за 2025 год "Синяя книга" вновь выступил за мирные переговоры с Россией, но сохранил формулировку о "незаконной оккупации"... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T05:59:00+03:00

2025-04-08T05:59:00+03:00

2025-04-08T14:17:00+03:00

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ТОКИО, 8 апр — РИА Новости. МИД Японии в дипломатическом докладе за 2025 год "Синяя книга" вновь выступил за мирные переговоры с Россией, но сохранил формулировку о "незаконной оккупации" Северных Курил.В документе говорится, что Токио "последовательно настаивает на переговорах", но исходит из необходимости решить проблему "северных территорий" (так в Японии называют Северные Курилы — Прим. ред.).Эта проблема в докладе указана "самым большим неразрешенным вопросом" в отношениях между Токио и Москвой. При этом в "Синей книге" Северные Курилы называют "суверенной территорией" Японии, которая сейчас "незаконно оккупирована Россией".Такая формулировка вернулась в "Синюю книгу" два года назад.В докладе японского дипведомства также содержится призыв "поддерживать связь с гражданским обществом" России с помощью программ стажировок и курсов японского языка.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.Советский Союз рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не подписали. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Токио вступило в силу в 1972 году).Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине МИД России 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры отказывается от переговоров с Токио по мирному договору, прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова и выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

https://ria.ru/20250408/sakhalin-2009931719.html

https://ria.ru/20250124/lavrov-1995367276.html

https://ria.ru/20250211/yaponiya-1998523108.html

https://ria.ru/20250322/rossija-2006632512.html

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