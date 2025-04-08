https://ria.ru/20250408/vtornik-2010097512.html

Великий вторник Страстной седмицы 2025

Великий вторник Страстной седмицы 2025: история и традиции праздника

Великий вторник Страстной седмицы 2025

Второй день Страстной седмицы — Великий вторник. Верующие вспоминают о последней проповеди Иисуса Христа в Иерусалимском храме. На какое число выпадает праздник РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:30:00+03:00

2025-04-08T18:30:00+03:00

2025-04-08T18:30:00+03:00

религия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18597/53/185975349_0:105:2048:1257_1920x0_80_0_0_8654695a4a736dc89fef4ea4b224791b.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Второй день Страстной седмицы — Великий вторник. Верующие вспоминают о последней проповеди Иисуса Христа в Иерусалимском храме. На какое число выпадает праздник в 2025, его история и традиции — в материале РИА Новости.Великий вторник 2025Во второй день Страстной седмицы, как и в остальные дни, верующие духовно готовятся к встрече главного из христианских торжеств — Пасхи. Во вторник они вспоминают о том, как Иисус произнес свою последнюю проповедь — в Иерусалимском храме. А также притчи, что Спаситель оставил в назидание апостолам и последователям. Одна из них — о десяти девах.Какого числа Великий вторник в 2025Дата Великого вторника из года в год меняется, поскольку привязана к дате празднования Пасхи.Великий вторник — один из дней Страстной седмицы — последней недели земной жизни Христа. В 2025 она продлится с 14 по 19 апреля. Соответственно, Великий вторник приходится на 15 число этого месяца.История праздникаВ Великий вторник Иисус пришел в Иерусалимский храм из Вифании, где учил людей притчами.Одна из них — о талантах — напоминает, что нельзя растрачивать дарованные Богом таланты попусту.Вторая повествует о Царствии Небесном, которое будет подобно десяти девам, взявшим светильники свои, чтобы встретить жениха. Пять мудрых взяли с собой масла для ламп в запас, а пять неразумных — нет. Когда раздались крики о том, что пришел жених и все могут войти в дом на брачный пир, оказалось, что у неразумных дев закончилось масло и не горят лампы. Пока они покупали новое масло, все вошли в дом и двери затворились. Объясняя притчу, Христос сказал: "бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий".Вспоминая эту притчу, церковь призывает неизменно помнить о том, что переход в вечную жизнь наступает внезапно и что каждый человек должен запастись, как девы запаслись маслом, добрыми делами.Кроме того, в Великий вторник христиане вспоминают предсказание Иисуса Христа о разрушении Иерусалима и кончине мира. Апостолов интересовал вопрос, каким будет второе пришествие. И Спаситель объясняет им: "в скончание мира Он придет судить живых и мертвых, и всех веровавших в Него искренно и с покаянием удостоит Царствия Своего, а неверовавших или отвергшихся, осудит на муку вечную"."О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один", добавлял Христос.В этот день первосвященники иудейские, слыша притчи Христа, попытались схватить его и судить. Однако не решились, поскольку народ почитал Иисуса как пророка и мессию. Предсказание о гибели иудейской столицы сбылось уже через 130 лет, когда его стер с лица земли император Адриан, а на том месте римляне построили колонию Элию Капитолину.ТрадицииСлужбы в Страстную седмицу длиннее, чем обычно, поскольку служатся особым чином: они отличаются глубиной и содержательностью богослужебных текстов. Кроме того, это самые красивые, торжественные и одновременно трагичные службы.Одна из них — Литургия преждеосвященных даров. Е история очень древняя: во времена римских гонений христианам тайно передавали Святые Дары для причащения — хлеб и вино (тело и кровь Христовы). Также Святые Дары брали с собой монахи-отшельники, когда уходили в долгое путешествие. Так они могли регулярно причащаться.На вечерне во время литургии в Великий вторник христиане также причащаются Даров. Однако они используют только те, которые были освящены ранее — на литургии по чину святителей Василия Великого или Иоанна Златоуста.Хозяйки в Великий вторник обычно завершают приготовления к Пасхе. Священники советуют приготовить все к празднику заранее — испечь куличи, купить продукты на стол, покрасить яйца, чтобы в последние дни Страстной недели можно было бы посетить храм.ПриметыВся Страстная неделя считается временем подготовки к Пасхе. В эти дни следует навести порядок в доме и избавиться от ненужных вещей. Можно разобрать и помыть шкафы, постирать вещи. Уже с Великого вторника можно начинать закупать продукты к Пасхе.Кроме того, в этот день считалось добрым знаком поработать, а также завершить старые дела. А вот придаваться праздному увеселению и, тем более, винопитию, напротив, нельзя.

https://ria.ru/20250408/sedmitsa-1857061003.html

https://ria.ru/20250408/pyatnitsa-1998935220.html

https://ria.ru/20250408/radonitsa-1783208749.html

https://ria.ru/20250408/fomino_voskresene-1866594514.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия