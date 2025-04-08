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ВСУ за сутки потеряли до 270 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 08.04.2025 (обновлено: 15:00 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/vsu-2010031977.html
ВСУ за сутки потеряли до 270 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ за сутки потеряли до 270 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 08.04.2025
ВСУ за сутки потеряли до 270 военных в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 270 военнослужащих, два американских бронетранспортёра,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:34:00+03:00
2025-04-08T15:00:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 270 военнослужащих, два американских бронетранспортёра, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных бригад и штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новодмитровка, Константиновка, Клебан-Бык и Новооленовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009930589.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 270 военных в зоне действий группировки "Юг"

МО: подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 270 военнослужащих, два американских бронетранспортёра, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных бригад и штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новодмитровка, Константиновка, Клебан-Бык и Новооленовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Командир отделения взвода ударных БПЛА об изоляции ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
ВС России изолировали ВСУ на Запорожском направлении, рассказал офицер
Вчера, 04:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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