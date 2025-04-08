https://ria.ru/20250408/vsu-2009967275.html

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 40 беспилотниками

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 40 беспилотниками - РИА Новости, 08.04.2025

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 40 беспилотниками

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 40 беспилотниками, из них 24 дрона были сбиты, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:55:00+03:00

2025-04-08T10:55:00+03:00

2025-04-08T11:05:00+03:00

белгородский район

ракитянский район

вячеслав гладков

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858656_0:638:2000:1763_1920x0_80_0_0_1925e83b03ddab691dd0f45592b4d04a.jpg

БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 40 беспилотниками, из них 24 дрона были сбиты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Во вторник в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 7 апреля. Атакам подверглись 23 населенных пункта в восьми районах области. Было выпущено 32 снаряда. Пострадали два шестнадцатилетних подростка, один из них госпитализирован. Кроме того, губернатор сообщил о троих пострадавших 29 марта, после оказания помощи они отпущены домой. За отчётный период повреждены два частных домовладения, магазин, производственный цех и семь транспортных средств. "В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Двулучное, Долгое, Конопляновка и хутор Рябики атакованы 17 беспилотниками, 13 из которых подавлены и сбиты. В селе Борки двое 16-летних подростков получили ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Они были доставлены в Валуйскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь. Один из подростков в состоянии средней степени тяжести переведён в детскую областную клиническую больницу, второго отпустили домой", - написал Гладков. Он уточнил, что в Белгородском районе по трем селам совершены атаки 3 беспилотников. В Борисовском районе два села подверглись обстрелу с применением 9 боеприпасов и атакам 2 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и селу Головчино совершены атаки 3 беспилотников. Над Ивнянским и Ракитянским районами системой ПВО сбиты два беспилотника. "В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка и Поповка выпущено 19 снарядов в ходе 5 обстрелов и нанесены удары 4 беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Зимовенька, Нижнее Березово-Второе и хутору Балки выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 9 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250407/vsu-2009770029.html

https://ria.ru/20250403/gumgruz-2009179155.html

белгородский район

ракитянский район

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белгородский район, ракитянский район, вячеслав гладков, белгородская область