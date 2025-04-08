ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 40 беспилотниками
Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 40 беспилотниками
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 40 беспилотниками, из них 24 дрона были сбиты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Во вторник в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 7 апреля. Атакам подверглись 23 населенных пункта в восьми районах области. Было выпущено 32 снаряда. Пострадали два шестнадцатилетних подростка, один из них госпитализирован. Кроме того, губернатор сообщил о троих пострадавших 29 марта, после оказания помощи они отпущены домой. За отчётный период повреждены два частных домовладения, магазин, производственный цех и семь транспортных средств.
"В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Двулучное, Долгое, Конопляновка и хутор Рябики атакованы 17 беспилотниками, 13 из которых подавлены и сбиты. В селе Борки двое 16-летних подростков получили ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Они были доставлены в Валуйскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь. Один из подростков в состоянии средней степени тяжести переведён в детскую областную клиническую больницу, второго отпустили домой", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Белгородском районе по трем селам совершены атаки 3 беспилотников. В Борисовском районе два села подверглись обстрелу с применением 9 боеприпасов и атакам 2 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и селу Головчино совершены атаки 3 беспилотников. Над Ивнянским и Ракитянским районами системой ПВО сбиты два беспилотника.
"В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка и Поповка выпущено 19 снарядов в ходе 5 обстрелов и нанесены удары 4 беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Зимовенька, Нижнее Березово-Второе и хутору Балки выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 9 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.