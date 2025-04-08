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ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 40 беспилотниками - РИА Новости, 08.04.2025
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10:55 08.04.2025 (обновлено: 11:05 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/vsu-2009967275.html
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 40 беспилотниками
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 40 беспилотниками - РИА Новости, 08.04.2025
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 40 беспилотниками
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 40 беспилотниками, из них 24 дрона были сбиты, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:55:00+03:00
2025-04-08T11:05:00+03:00
белгородский район
ракитянский район
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 40 беспилотниками, из них 24 дрона были сбиты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Во вторник в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 7 апреля. Атакам подверглись 23 населенных пункта в восьми районах области. Было выпущено 32 снаряда. Пострадали два шестнадцатилетних подростка, один из них госпитализирован. Кроме того, губернатор сообщил о троих пострадавших 29 марта, после оказания помощи они отпущены домой. За отчётный период повреждены два частных домовладения, магазин, производственный цех и семь транспортных средств. "В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Двулучное, Долгое, Конопляновка и хутор Рябики атакованы 17 беспилотниками, 13 из которых подавлены и сбиты. В селе Борки двое 16-летних подростков получили ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Они были доставлены в Валуйскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь. Один из подростков в состоянии средней степени тяжести переведён в детскую областную клиническую больницу, второго отпустили домой", - написал Гладков. Он уточнил, что в Белгородском районе по трем селам совершены атаки 3 беспилотников. В Борисовском районе два села подверглись обстрелу с применением 9 боеприпасов и атакам 2 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и селу Головчино совершены атаки 3 беспилотников. Над Ивнянским и Ракитянским районами системой ПВО сбиты два беспилотника. "В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка и Поповка выпущено 19 снарядов в ходе 5 обстрелов и нанесены удары 4 беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Зимовенька, Нижнее Березово-Второе и хутору Балки выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 9 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250407/vsu-2009770029.html
https://ria.ru/20250403/gumgruz-2009179155.html
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белгородский район, ракитянский район, вячеслав гладков, белгородская область
Белгородский район, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 40 беспилотниками

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 40 беспилотниками

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 40 беспилотниками, из них 24 дрона были сбиты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Во вторник в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 7 апреля. Атакам подверглись 23 населенных пункта в восьми районах области. Было выпущено 32 снаряда. Пострадали два шестнадцатилетних подростка, один из них госпитализирован. Кроме того, губернатор сообщил о троих пострадавших 29 марта, после оказания помощи они отпущены домой. За отчётный период повреждены два частных домовладения, магазин, производственный цех и семь транспортных средств.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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"В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Двулучное, Долгое, Конопляновка и хутор Рябики атакованы 17 беспилотниками, 13 из которых подавлены и сбиты. В селе Борки двое 16-летних подростков получили ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Они были доставлены в Валуйскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь. Один из подростков в состоянии средней степени тяжести переведён в детскую областную клиническую больницу, второго отпустили домой", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Белгородском районе по трем селам совершены атаки 3 беспилотников. В Борисовском районе два села подверглись обстрелу с применением 9 боеприпасов и атакам 2 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и селу Головчино совершены атаки 3 беспилотников. Над Ивнянским и Ракитянским районами системой ПВО сбиты два беспилотника.
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"В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка и Поповка выпущено 19 снарядов в ходе 5 обстрелов и нанесены удары 4 беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Зимовенька, Нижнее Березово-Второе и хутору Балки выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 9 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
 
Белгородский районРакитянский районВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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