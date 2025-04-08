https://ria.ru/20250408/vov-2010083966.html

Белорусские и российские ученые обсудили в Москве сохранение памяти о ВОВ

Белорусские и российские ученые обсудили в Москве сохранение памяти о ВОВ - РИА Новости, 08.04.2025

Белорусские и российские ученые обсудили в Москве сохранение памяти о ВОВ

Ученые из Белоруссии и России обсудили в Москве на заседании президиумов Российской академии наук и Национальной академии наук (НАН) Белоруссии сохранение... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:35:00+03:00

2025-04-08T17:35:00+03:00

2025-04-08T17:43:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

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МИНСК, 8 апр – РИА Новости. Ученые из Белоруссии и России обсудили в Москве на заседании президиумов Российской академии наук и Национальной академии наук (НАН) Белоруссии сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба НАН. "В Москве состоялось совместное заседание президиумов Российской академии наук и Национальной академии наук Беларуси, посвященное празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На заседании было отмечено, что ученые двух стран особое внимание уделяют продолжающейся работе по отстаиванию исторической правды, объективному научному изучению всех сложнейших вопросов истории Второй мировой и Великой Отечественной войн для всестороннего осмысления и позитивного восприятия в исторической памяти современных поколений подвига, совершенного нашими народами в военные годы", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что основная научная часть мероприятия была сосредоточена на анализе роли науки в достижении Победы в Великой Отечественной войне, а также деятельности ученых в эти годы. Были представлены исследования белорусских историков, направленные на сохранение памяти о прошлом. По информации пресс-службы, участники мероприятия обсудили проекты в области защиты исторической памяти. По данным пресс-службы, президент РАН Геннадий Красников предложил объединить ресурсы для противодействия искажению исторических фактов и разработать новые совместные программы Союзного государства, Российской академии наук и НАН Белоруссии с привлечением ведущих специалистов-историков, работников архивов и всех заинтересованных лиц. В свою очередь первый заместитель председателя президиума НАН Белоруссии Сергей Чижик подчеркнул, что основой для развития сотрудничества двух стран служат программы Союзного государства, в рамках которых уже успешно реализовано более шестидесяти научно-технических проектов. Кроме того, в текущем году президенты обеих стран подписали стратегический документ, определяющий принципы создания единого научно-инновационного пространства Белоруссии и России. "Наша встреча продолжит традиции эффективной работы на нашей постоянно действующей площадке для широкого обмена мнениями, диалога между учеными наших стран для выработки механизмов и методов, нацеленных на научное обеспечение экономического роста и устойчивого развития наших стран", - отметил Чижик.

https://ria.ru/20250408/vuzy-2009948046.html

https://ria.ru/20250404/soglashenie-2009294122.html

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белоруссия, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)