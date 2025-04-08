https://ria.ru/20250408/vizit-2010012219.html

СМИ узнали дату визита украинской делегации в США

СМИ узнали дату визита украинской делегации в США - РИА Новости, 08.04.2025

СМИ узнали дату визита украинской делегации в США

Визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля, передает агентство... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:32:00+03:00

2025-04-08T13:32:00+03:00

2025-04-08T13:41:00+03:00

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сша

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украина

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скотт бессент

дональд трамп

верховная рада украины

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что в состав делегации войдут представители министерств экономики, юстиции, финансов и иностранных дел. "Визит должен состояться 11-12 апреля", - говорится в публикации. Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что представители Украины прибудут в США, при этом отметив, что у Вашингтона "все готово" к заключению ресурсной сделки с Киевом. В офисе Владимира Зеленского в тот же день заявили, что Киев и Вашингтон пока что не согласовали дату встречи своих представителей по соглашению об украинских ресурсах, документ изучают юристы. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк ранее сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250327/ukraina-2007702356.html

https://ria.ru/20250224/ukraina-2001189338.html

сша

вашингтон (штат)

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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, владимир зеленский, скотт бессент, дональд трамп, верховная рада украины, "голос", евросоюз