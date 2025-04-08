https://ria.ru/20250408/valday-2009942553.html
Клуб "Валдай" представляет доклад "Эволюция ценностной платформы БРИКС"
Клуб "Валдай" представляет доклад "Эволюция ценностной платформы БРИКС" - РИА Новости, 08.04.2025
Клуб "Валдай" представляет доклад "Эволюция ценностной платформы БРИКС"
Клуб "Валдай" проводит презентацию доклада "Эволюция ценностной платформы БРИКС". РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:08:00+03:00
2025-04-08T15:08:00+03:00
2025-04-08T15:08:00+03:00
брикс
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Клуб "Валдай" проводит презентацию доклада "Эволюция ценностной платформы БРИКС".
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009997573_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_cfb0c5510c16c053b431a77f5a067fee.jpg
Клуб "Валдай" проводит презентацию доклада "Эволюция ценностной платформы БРИКС"
Клуб "Валдай" проводит презентацию доклада "Эволюция ценностной платформы БРИКС"
2025-04-08T15:08
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PT108M55S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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брикс, видео
БРИКС
Клуб "Валдай" представляет доклад "Эволюция ценностной платформы БРИКС"
Клуб "Валдай" проводит презентацию доклада "Эволюция ценностной платформы БРИКС".
2025-04-08T15:08
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PT108M55S
Клуб "Валдай" представляет доклад "Эволюция ценностной платформы БРИКС"
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Клуб "Валдай" проводит презентацию доклада "Эволюция ценностной платформы БРИКС".