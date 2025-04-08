https://ria.ru/20250408/ukraina-2010036578.html

Мошенники украли у украинских военных 267 тысяч долларов

Мошенники украли у украинских военных 267 тысяч долларов - РИА Новости, 08.04.2025

Мошенники украли у украинских военных 267 тысяч долларов

Группа мошенников с Украины недопоставила ВСУ больше сотни дронов, похитив у военных и волонтеров больше 267 тысяч долларов, сообщили в украинской полиции. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:52:00+03:00

2025-04-08T14:52:00+03:00

2025-04-08T14:52:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Группа мошенников с Украины недопоставила ВСУ больше сотни дронов, похитив у военных и волонтеров больше 267 тысяч долларов, сообщили в украинской полиции. "Нацполиция ликвидировала организованную преступную группу мошенников, которая не поставила ВСУ более ста дронов стоимостью почти 11 миллионов гривен (267 тысяч долларов - ред.)", - говорится в материале, опубликованном на сайте украинской полиции. Отмечается, что мошенники зарегистрировали подставное лицо в качестве индивидуального предпринимателя и поставляли потерпевшим пробные партии дронов по несколько единиц в максимально сжатые сроки по привлекательно низким ценам, после чего предлагали заказать большие партии БПЛА по еще более низкой цене, но уже с полной предоплатой. Когда те заказывали больше - переставали выходить на связь и блокировали контакты заказчиков. Как сообщают правоохранители, мошенники орудовали на протяжении девяти месяцев. Отмечается, что во время обысков у участников группировки были изъяты 53 БПЛА, 152 слитка серебра и почти 740 тысяч долларов в разных валютах, помимо уже указанных 267 тысяч долларов. Сообщается, что жертвами мошенников стали девять человек, среди которых волонтеры и военнослужащие ВСУ, однако полное количество пострадавших может быть намного больше. Трем подозреваемым предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере в условиях военного времени.

https://ria.ru/20250405/posrednik-2009475285.html

https://ria.ru/20250402/ukraina-2008918248.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины