Рейтинг@Mail.ru
Более 250 тыс гостей побывали в Великоустюгском округе Вологодской области - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
16:06 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/turizm-2010052398.html
Более 250 тыс гостей побывали в Великоустюгском округе Вологодской области
Более 250 тыс гостей побывали в Великоустюгском округе Вологодской области - РИА Новости, 08.04.2025
Более 250 тыс гостей побывали в Великоустюгском округе Вологодской области
Более 250 тысяч человек посетили Великоустюгский округ Вологодской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:06:00+03:00
2025-04-08T16:06:00+03:00
вологодская область
вологодская область
россия
великий устюг
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765081640_0:156:3136:1920_1920x0_80_0_0_19cb95b0a450f479087284222f82b726.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Более 250 тысяч человек посетили Великоустюгский округ Вологодской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора региона. По словам губернатора Георгия Филимонова, цифра на 6% превышает число посетителей в аналогичном периоде 2024 года. Глава региона отметил, что есть положительная динамика в развитии туристической привлекательности территории. "К концу 2025 года прогнозируем увеличение турпотока до 650 тысяч человек. Стремимся сделать Великий Устюг одним из главных туристических центров России. Для этого привлекаем инвесторов, создаем новые точки роста и модернизируем инфраструктуру. Это особенно актуально в преддверии 880-летия города, которое будет отмечаться в 2027 году", - приводит пресс-служба слова Филимонова. Для увеличения туристического потока в Великоустюгском округе планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Великий Устюг — Родина Деда Мороза", отмечают в пресс-службе. Инициатива получила поддержку президента России Владимира Путина. "Наша задача - превратить родину Деда Мороза в круглогодичный культурно-этнографический комплекс, точку притяжения туристов со всей страны. Рассчитываем, что создание особой экономической зоны позволит привлекать до 1 миллиона туристов ежегодно к 2030 году. Вместе с этим, продолжим строительство новых гостиниц, развитие транспортной сети и расширение спектра услуг для туристов", – добавил Филимонов. Проект создания ОЭЗ объединит усилия государства и бизнеса для развития современной и комфортной туристической инфраструктуры, что соответствует целям и задачам национального проекта "Туризм и гостеприимство", подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20250407/zhestyannikov-2009832807.html
https://ria.ru/20250404/zhestyannikov-2009396033.html
вологодская область
россия
великий устюг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765081640_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_f024a7b303c84541393fb4971d10baad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, россия, великий устюг, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Великий Устюг, Георгий Филимонов
Более 250 тыс гостей побывали в Великоустюгском округе Вологодской области

Гостями Великоустюгского округа Вологодской области стали более 250 тыс человек

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Соборное дворище - самую старую часть Великого Устюга
Вид на Соборное дворище - самую старую часть Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид на Соборное дворище - самую старую часть Великого Устюга. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Более 250 тысяч человек посетили Великоустюгский округ Вологодской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора региона.
По словам губернатора Георгия Филимонова, цифра на 6% превышает число посетителей в аналогичном периоде 2024 года. Глава региона отметил, что есть положительная динамика в развитии туристической привлекательности территории.
Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Жестянников: молодые вологжане встретились с Героем России Борисенко
7 апреля, 16:25
"К концу 2025 года прогнозируем увеличение турпотока до 650 тысяч человек. Стремимся сделать Великий Устюг одним из главных туристических центров России. Для этого привлекаем инвесторов, создаем новые точки роста и модернизируем инфраструктуру. Это особенно актуально в преддверии 880-летия города, которое будет отмечаться в 2027 году", - приводит пресс-служба слова Филимонова.
Для увеличения туристического потока в Великоустюгском округе планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Великий Устюг — Родина Деда Мороза", отмечают в пресс-службе. Инициатива получила поддержку президента России Владимира Путина.
"Наша задача - превратить родину Деда Мороза в круглогодичный культурно-этнографический комплекс, точку притяжения туристов со всей страны. Рассчитываем, что создание особой экономической зоны позволит привлекать до 1 миллиона туристов ежегодно к 2030 году. Вместе с этим, продолжим строительство новых гостиниц, развитие транспортной сети и расширение спектра услуг для туристов", – добавил Филимонов.
Проект создания ОЭЗ объединит усилия государства и бизнеса для развития современной и комфортной туристической инфраструктуры, что соответствует целям и задачам национального проекта "Туризм и гостеприимство", подчеркнули в пресс-службе.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Жестянников: допсредства направят на развитие области и поддержку вологжан
4 апреля, 17:30
 
Вологодская областьВологодская областьРоссияВеликий УстюгГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала