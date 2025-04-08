https://ria.ru/20250408/turizm-2010052398.html

Более 250 тыс гостей побывали в Великоустюгском округе Вологодской области

Более 250 тыс гостей побывали в Великоустюгском округе Вологодской области - РИА Новости, 08.04.2025

Более 250 тыс гостей побывали в Великоустюгском округе Вологодской области

Более 250 тысяч человек посетили Великоустюгский округ Вологодской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:06:00+03:00

2025-04-08T16:06:00+03:00

2025-04-08T16:06:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Более 250 тысяч человек посетили Великоустюгский округ Вологодской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора региона. По словам губернатора Георгия Филимонова, цифра на 6% превышает число посетителей в аналогичном периоде 2024 года. Глава региона отметил, что есть положительная динамика в развитии туристической привлекательности территории. "К концу 2025 года прогнозируем увеличение турпотока до 650 тысяч человек. Стремимся сделать Великий Устюг одним из главных туристических центров России. Для этого привлекаем инвесторов, создаем новые точки роста и модернизируем инфраструктуру. Это особенно актуально в преддверии 880-летия города, которое будет отмечаться в 2027 году", - приводит пресс-служба слова Филимонова. Для увеличения туристического потока в Великоустюгском округе планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Великий Устюг — Родина Деда Мороза", отмечают в пресс-службе. Инициатива получила поддержку президента России Владимира Путина. "Наша задача - превратить родину Деда Мороза в круглогодичный культурно-этнографический комплекс, точку притяжения туристов со всей страны. Рассчитываем, что создание особой экономической зоны позволит привлекать до 1 миллиона туристов ежегодно к 2030 году. Вместе с этим, продолжим строительство новых гостиниц, развитие транспортной сети и расширение спектра услуг для туристов", – добавил Филимонов. Проект создания ОЭЗ объединит усилия государства и бизнеса для развития современной и комфортной туристической инфраструктуры, что соответствует целям и задачам национального проекта "Туризм и гостеприимство", подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20250407/zhestyannikov-2009832807.html

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вологодская область, россия, великий устюг, георгий филимонов