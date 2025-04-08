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Освобожденный из сектора Газа россиянин заявил, что поверил в Бога - РИА Новости, 08.04.2025
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22:33 08.04.2025 (обновлено: 22:34 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/trufanov-2010123026.html
Освобожденный из сектора Газа россиянин заявил, что поверил в Бога
Освобожденный из сектора Газа россиянин заявил, что поверил в Бога - РИА Новости, 08.04.2025
Освобожденный из сектора Газа россиянин заявил, что поверил в Бога
Гражданин России и Израиля Александр Труфанов, освобожденный из плена палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, рассказал журналистам в Москве, что уверовал... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T22:33:00+03:00
2025-04-08T22:34:00+03:00
россия
хамас
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Гражданин России и Израиля Александр Труфанов, освобожденный из плена палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, рассказал журналистам в Москве, что уверовал в Бога и начал изучать иудаизм. Прием Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в честь освобождения Труфанова из плена, приуроченный ко дню рождения Любавичского ребе Менахема-Мендла Шнеерсона (18 апреля 1902 - 12 июня 1994), проходит в отеле Marriott Imperial Plaza, передает корреспондент РИА Новости. Труфанов присутствует на ужине вместе со своей матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн, которые также были в плену в Газе, но их обменяли через 52 дня, тогда как сам Александр провел в заложниках 498 дней. "Когда я был в плену, у меня было много времени подумать о моей жизни и про жизнь вообще. И я перед пленом не верил в Бога вообще, а сейчас стал верить, и это что-то новое, для меня это очень большая ступень", - сказал Труфанов журналистам. Он рассказал, что его семья не была особенно религиозной, а сейчас он "начинает учиться" иудаизму. Елена Труфанова рассказала журналистам, что после плена они с Сапир стали соблюдать шаббат и ходить в синагогу. Глава Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что для российской общины возвращение Труфанова из плена - очень радостное событие. "Мы общались с мамой Александра, когда она приезжала в Москву, еще когда Саша был в плену. И когда он освободился, он приехал в Россию. Его невероятно рада видеть еврейская община. Саша - гражданин России, он гражданин Израиля, он, безусловно, член нашей еврейской общины. Мы радуемся его освобождению, что он жив, что он здоров. что он воссоединился со своей семьей, со своей невестой", - рассказал журналистам Борода. Он отметил, что община переживает за всех заложников, которые еще находятся в плену, все надеются на их освобождение. Гражданин России и Израиля Труфанов был освобожден из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня. Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были похищены палестинскими радикалами 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Елена, Ирина и Сапир были освобождены в результате обмена через 52 дня. Освобождение россиянина Труфанова стало возможным благодаря политике России на Ближнем Востоке и доброй воле руководства ХАМАС, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. После освобождения Труфанова с ним в Израиле встретился главный раввин России Берл Лазар. Путин во время встречи с Лазаром в Кремле попросил его передать Труфанову привет.
https://ria.ru/20250402/netanyakhu-2008992527.html
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https://ria.ru/20250408/konflikt-1915630213.html
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россия, хамас, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире
Россия, ХАМАС, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире
Освобожденный из сектора Газа россиянин заявил, что поверил в Бога

Освобожденный россиянин Труфанов заявил, что после плена ХАМАС поверил в Бога

© РИА Новости / Пресс-служба армии обороны Израиля | Перейти в медиабанкРоссийский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, во время встречи со своими близкими в Израиле
Российский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, во время встречи со своими близкими в Израиле - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба армии обороны Израиля
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Российский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, во время встречи со своими близкими в Израиле. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Гражданин России и Израиля Александр Труфанов, освобожденный из плена палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, рассказал журналистам в Москве, что уверовал в Бога и начал изучать иудаизм.
Прием Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в честь освобождения Труфанова из плена, приуроченный ко дню рождения Любавичского ребе Менахема-Мендла Шнеерсона (18 апреля 1902 - 12 июня 1994), проходит в отеле Marriott Imperial Plaza, передает корреспондент РИА Новости. Труфанов присутствует на ужине вместе со своей матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн, которые также были в плену в Газе, но их обменяли через 52 дня, тогда как сам Александр провел в заложниках 498 дней.
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"Когда я был в плену, у меня было много времени подумать о моей жизни и про жизнь вообще. И я перед пленом не верил в Бога вообще, а сейчас стал верить, и это что-то новое, для меня это очень большая ступень", - сказал Труфанов журналистам.
Он рассказал, что его семья не была особенно религиозной, а сейчас он "начинает учиться" иудаизму. Елена Труфанова рассказала журналистам, что после плена они с Сапир стали соблюдать шаббат и ходить в синагогу.
Глава Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что для российской общины возвращение Труфанова из плена - очень радостное событие.
"Мы общались с мамой Александра, когда она приезжала в Москву, еще когда Саша был в плену. И когда он освободился, он приехал в Россию. Его невероятно рада видеть еврейская община. Саша - гражданин России, он гражданин Израиля, он, безусловно, член нашей еврейской общины. Мы радуемся его освобождению, что он жив, что он здоров. что он воссоединился со своей семьей, со своей невестой", - рассказал журналистам Борода.
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Он отметил, что община переживает за всех заложников, которые еще находятся в плену, все надеются на их освобождение.
Гражданин России и Израиля Труфанов был освобожден из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня. Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были похищены палестинскими радикалами 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Елена, Ирина и Сапир были освобождены в результате обмена через 52 дня. Освобождение россиянина Труфанова стало возможным благодаря политике России на Ближнем Востоке и доброй воле руководства ХАМАС, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. После освобождения Труфанова с ним в Израиле встретился главный раввин России Берл Лазар. Путин во время встречи с Лазаром в Кремле попросил его передать Труфанову привет.
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