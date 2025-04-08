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"Взрывать людей". На Западе ужаснулись зверствам киевского режима - РИА Новости, 08.04.2025
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14:49 08.04.2025 (обновлено: 16:20 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/terrorizm-2010035865.html
"Взрывать людей". На Западе ужаснулись зверствам киевского режима
"Взрывать людей". На Западе ужаснулись зверствам киевского режима - РИА Новости, 08.04.2025
"Взрывать людей". На Западе ужаснулись зверствам киевского режима
Правительства ЕС и Великобритании финансируют терроризм Главного управления разведки Украины, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:49:00+03:00
2025-04-08T16:20:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Правительства ЕС и Великобритании финансируют терроризм Главного управления разведки Украины, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х."Главное управление разведки Украины (ГУР) на своем официальном сайте буквально нанимает террористов, которые будут взрывать людей, называя их "курьерами", — написал он.Журналист напомнил, что правительства стран — членов ЕС и Великобритании напрямую финансируют деятельность киевского режима с налогов.Накануне депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский превратил Украину в террористическое государство, "узурпировав власть и выдавая террор против собственного народа за норму".Выборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Владимир Зеленский хочет избежать конкуренции, пишет журнал The Economist со ссылкой на источники в Киеве. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024-го. В прошлом году выборы отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг главы киевского режима опустился до четырех процентов.
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В мире, Украина, Великобритания, Чей Боуз, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Киев
"Взрывать людей". На Западе ужаснулись зверствам киевского режима

Журналист Боуз: ГУР Украины нанимает террористов для подрыва людей

© Фото : ГУР Минобороны УкраиныВоеннослужащие ГУР Минобороны Украины
Военнослужащие ГУР Минобороны Украины - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : ГУР Минобороны Украины
Военнослужащие ГУР Минобороны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Правительства ЕС и Великобритании финансируют терроризм Главного управления разведки Украины, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
"Главное управление разведки Украины (ГУР) на своем официальном сайте буквально нанимает террористов, которые будут взрывать людей, называя их "курьерами", — написал он.
Журналист напомнил, что правительства стран — членов ЕС и Великобритании напрямую финансируют деятельность киевского режима с налогов.
Накануне депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский превратил Украину в террористическое государство, "узурпировав власть и выдавая террор против собственного народа за норму".
Выборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Владимир Зеленский хочет избежать конкуренции, пишет журнал The Economist со ссылкой на источники в Киеве. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024-го. В прошлом году выборы отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг главы киевского режима опустился до четырех процентов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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В миреУкраинаВеликобританияЧей БоузВерховная Рада УкраиныЕвросоюзВладимир ЗеленскийДональд ТрампКиев
 
 
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