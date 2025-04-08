https://ria.ru/20250408/tayvan-2010068383.html
ВС Тайваня провели учения со стрельбами
ВС Тайваня провели учения со стрельбами - РИА Новости, 08.04.2025
ВС Тайваня провели учения со стрельбами
Вооруженные силы Тайваня провели танковые учения с боевыми стрельбами, отработав реагирование на внезапные ситуации, сообщает во вторник Military News Agency,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:03:00+03:00
2025-04-08T17:03:00+03:00
2025-04-08T17:03:00+03:00
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ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня провели танковые учения с боевыми стрельбами, отработав реагирование на внезапные ситуации, сообщает во вторник Military News Agency, информационный ресурс министерства обороны острова. Сообщается, что батальон 564-й танковой бригады сухопутных сил на днях прошел тренировку на южном учебном полигоне. "Под руководством тактических инструкторов военнослужащие провели тренировку с боевыми стрельбами на танках CM11", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе учений военнослужащие применили метод "группового огня" для имитации стрельбы по движущимся и неподвижным целям. "Последовательно отрабатывались упражнения по стрельбе с места и на ходу, а также были проведены учения по реагированию на внезапные ситуации, чтобы отработать у военнослужащих способность адаптироваться к изменяющимся условиям", - говорится в сообщении. На прошлой неделе Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела масштабные двухдневные военные учения вокруг Тайваня. Официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщал, что учения с участием разных видов войск предназначены для отработки блокирования ключевых районов и путей, нанесения ударов по морским и наземным целям и для проверки реальных боевых возможностей. Кроме того, по его словам, проведенные 2 апреля учения "Гром над проливом - 2025А" (Strait Thunder-2025A) были сосредоточены на отработке задач по опознанию и проверке целей, выдаче предупреждений и вытеснению, перехвату и задержанию с целью проверить способность войск в обеспечении регионального контроля, проведении совместной блокады и нанесении точечных ударов по ключевым целям. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20250408/tayvan-2009940598.html
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в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, Народно-освободительная армия Китая
ВС Тайваня провели учения со стрельбами
Military News Agency: ВС Тайваня провели танковые учения с боевыми стрельбами
ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня провели танковые учения с боевыми стрельбами, отработав реагирование на внезапные ситуации, сообщает во вторник Military News Agency, информационный ресурс министерства обороны острова.
Сообщается, что батальон 564-й танковой бригады сухопутных сил на днях прошел тренировку на южном учебном полигоне.
"Под руководством тактических инструкторов военнослужащие провели тренировку с боевыми стрельбами на танках CM11", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе учений военнослужащие применили метод "группового огня" для имитации стрельбы по движущимся и неподвижным целям.
"Последовательно отрабатывались упражнения по стрельбе с места и на ходу, а также были проведены учения по реагированию на внезапные ситуации, чтобы отработать у военнослужащих способность адаптироваться к изменяющимся условиям", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе Народно-освободительная армия Китая (НОАК
) провела масштабные двухдневные военные учения вокруг Тайваня
. Официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщал, что учения с участием разных видов войск предназначены для отработки блокирования ключевых районов и путей, нанесения ударов по морским и наземным целям и для проверки реальных боевых возможностей. Кроме того, по его словам, проведенные 2 апреля учения "Гром над проливом - 2025А" (Strait Thunder-2025A) были сосредоточены на отработке задач по опознанию и проверке целей, выдаче предупреждений и вытеснению, перехвату и задержанию с целью проверить способность войск в обеспечении регионального контроля, проведении совместной блокады и нанесении точечных ударов по ключевым целям.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси
, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай
, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).