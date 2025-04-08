https://ria.ru/20250408/tayvan-2009940598.html

В Тайване заявили о фиксировании военной техники Китая вокруг острова

В Тайване заявили о фиксировании военной техники Китая вокруг острова - РИА Новости, 08.04.2025

В Тайване заявили о фиксировании военной техники Китая вокруг острова

Вооруженные силы Тайваня заявили, что за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 16 воздушных судов и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T08:13:00+03:00

2025-04-08T08:13:00+03:00

2025-04-08T08:42:00+03:00

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ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня заявили, что за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 16 воздушных судов и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК)."С 6.00 (1.00 мск - ред.) понедельника по 6.00 вторника 16 воздушных судов и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая были зафиксированы вокруг Тайваня", - сообщило оборонное ведомство острова на своем сайте.Отмечается, что 15 воздушных судов НОАК пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП)

https://ria.ru/20250402/ucheniya-2008819945.html

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в мире, эстония, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая, нэнси пелоси