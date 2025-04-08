В Тайване заявили о фиксировании военной техники Китая вокруг острова
МО Тайваня заявило, что зафиксировало 16 воздушных судов и пять кораблей НОАК
© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Военно-морских сил КНР
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Военно-морских сил КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня заявили, что за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 16 воздушных судов и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
"С 6.00 (1.00 мск - ред.) понедельника по 6.00 вторника 16 воздушных судов и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая были зафиксированы вокруг Тайваня", - сообщило оборонное ведомство острова на своем сайте.
Отмечается, что 15 воздушных судов НОАК пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП)
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