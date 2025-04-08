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Резервные дни выделили для тестирования на "Герои СВОего времени. Смоленск" - РИА Новости, 08.04.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
15:59 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/svo-2010051045.html
Резервные дни выделили для тестирования на "Герои СВОего времени. Смоленск"
Резервные дни выделили для тестирования на "Герои СВОего времени. Смоленск" - РИА Новости, 08.04.2025
Резервные дни выделили для тестирования на "Герои СВОего времени. Смоленск"
В Смоленской области выделили резервные дни для онлайн-тестирования на программу "Герои СВОего времени. Смоленск", его можно будет пройти с 14 по 17 апреля,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:59:00+03:00
2025-04-08T15:59:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
сво
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Смоленской области выделили резервные дни для онлайн-тестирования на программу "Герои СВОего времени. Смоленск", его можно будет пройти с 14 по 17 апреля, сообщил губернатор региона Василий Анохин. К испытанию будут допущены те участники образовательного проекта, которые вовремя заполнили анкету и написали эссе. "Решение о выделении резервных дней для онлайн-тестирования принято на основе обратной связи от зарегистрировавшихся на программу "Герои СВОего времени. Смоленск". Некоторые бойцы и ветераны специальной военной операции не смогли вовремя пройти испытание по уважительным причинам: находились в зоне боевых действий, были проблемы со связью и другие. В то же время мы видим их желание развиваться на гражданской службе, и нужно обязательно помочь им реализовать себя", — написал Анохин в своем телеграм-канале. "Герои СВОего времени. Смоленск" — это продолжение масштабного федерального проекта "Время героев". Смоленская область реализует региональную программу по поручению президента России Владимира Путина. Образовательный проект нацелен на подготовку компетентных руководителей из числа участников СВО. Программа заинтересовала почти 300 человек из Смоленской области и других регионов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, Башкортостана и других.
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смоленская область, россия, василий анохин, сво
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, СВО
Резервные дни выделили для тестирования на "Герои СВОего времени. Смоленск"

Пройти тестирование на "Герои СВОего времени. Смоленск" можно с 14 по 17 апреля

© Фото : Администрация Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Администрация Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Смоленской области выделили резервные дни для онлайн-тестирования на программу "Герои СВОего времени. Смоленск", его можно будет пройти с 14 по 17 апреля, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
К испытанию будут допущены те участники образовательного проекта, которые вовремя заполнили анкету и написали эссе.
"Решение о выделении резервных дней для онлайн-тестирования принято на основе обратной связи от зарегистрировавшихся на программу "Герои СВОего времени. Смоленск". Некоторые бойцы и ветераны специальной военной операции не смогли вовремя пройти испытание по уважительным причинам: находились в зоне боевых действий, были проблемы со связью и другие. В то же время мы видим их желание развиваться на гражданской службе, и нужно обязательно помочь им реализовать себя", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
"Герои СВОего времени. Смоленск" — это продолжение масштабного федерального проекта "Время героев". Смоленская область реализует региональную программу по поручению президента России Владимира Путина. Образовательный проект нацелен на подготовку компетентных руководителей из числа участников СВО. Программа заинтересовала почти 300 человек из Смоленской области и других регионов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, Башкортостана и других.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий АнохинСВО
 
 
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