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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 08.04.2025

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника составили до 165 военнослужащих и... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:33:00+03:00

2025-04-08T14:33:00+03:00

2025-04-08T15:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника составили до 165 военнослужащих и станция РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная Зирка, Комар, Вольное Поле и Бурлацкое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, три автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность