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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 08.04.2025
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника составили до 165 военнослужащих и... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:33:00+03:00
2025-04-08T14:33:00+03:00
2025-04-08T15:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника составили до 165 военнослужащих и станция РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная Зирка, Комар, Вольное Поле и Бурлацкое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, три автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Безопасность
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Востока"