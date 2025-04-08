Президент Индонезии рассказал об опасности конфликта США и Ирана
Субианто: конфликт Ирана с США может перерасти в Третью мировую войну
© AP Photo / Vincent ThianПрезидент Индонезии Прабово Субианто
© AP Photo / Vincent Thian
Президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 8 апр – РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто посчитал, что конфликт Ирана с США может перерасти в Третью мировую войну, если Россия "вступится за Тегеран".
Госдума на пленарном заседании 8 апреля рассмотрит ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, сообщил ранее председатель ГД Вячеслав Володин. Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству. Консультации РФ-КНР и Ирана по иранской ядерной проблеме в Москве состоятся 8 апреля, сообщила ранее РИА Новости официальный предстатель МИД России Мария Захарова.
Россия считает, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно политико-дипломатическими средствами, Москва готова приложить все усилия, чтобы способствовать урегулированию иранского ядерного вопроса дипломатическими средствами, подчеркнул ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что Иран является союзником России, с которым РФ имеет развитые отношения.
По данным портала Detik, политик отметил, что осознает важность укрепления фундаментальной экономики Индонезии в условиях "глобальной и полной неопределенности".
"Сейчас сложилась очень опасная гегемонистская конкуренция, которая может спровоцировать Третью мировую войну. Это не шутка. Мы изучаем это каждую ночь, я вижу, что наступили очень опасные времена", — заявил Прабово Субианто.
Индонезийский президент привел в пример Соединенные Штаты, которые, как он отметил, "хотели осуществить нападение на Иран".
"Теперь США готовы атаковать Иран, Россия говорит: не атакуйте Иран, если вы атакуете Иран, то столкнетесь с Россией. Проблема с Ираном — это третья мировая война", — пояснил Прабово Субианто. Он также подчеркнул, что Индонезия занимает позицию неприсоединения, однако ощутит на себе воздействие потенциального конфликта.
"Если произойдет ядерная война, пострадаем даже мы, неприсоединившиеся страны. Возможно, страны с ядерным оружием умрут быстрее, мы тоже можем умереть, но это займет много времени. Сейчас опасные времена, нам нужно быть осторожными", — пояснил президент.
Президент России Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Лидер Индонезии также призвал все стороны помогать друг другу в укреплении национальной экономики, чтобы "Индонезия не зависела сильно от одной или двух стран".
Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса - военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.