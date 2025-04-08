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Президент Индонезии рассказал об опасности конфликта США и Ирана

Президент Индонезии рассказал об опасности конфликта США и Ирана - РИА Новости, 08.04.2025

Президент Индонезии рассказал об опасности конфликта США и Ирана

Президент Индонезии Прабово Субианто посчитал, что конфликт Ирана с США может перерасти в Третью мировую войну, если Россия "вступится за Тегеран". РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T09:00:00+03:00

2025-04-08T09:00:00+03:00

2025-04-08T09:11:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 8 апр – РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто посчитал, что конфликт Ирана с США может перерасти в Третью мировую войну, если Россия "вступится за Тегеран".Госдума на пленарном заседании 8 апреля рассмотрит ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, сообщил ранее председатель ГД Вячеслав Володин. Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству. Консультации РФ-КНР и Ирана по иранской ядерной проблеме в Москве состоятся 8 апреля, сообщила ранее РИА Новости официальный предстатель МИД России Мария Захарова.Россия считает, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно политико-дипломатическими средствами, Москва готова приложить все усилия, чтобы способствовать урегулированию иранского ядерного вопроса дипломатическими средствами, подчеркнул ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что Иран является союзником России, с которым РФ имеет развитые отношения.По данным портала Detik, политик отметил, что осознает важность укрепления фундаментальной экономики Индонезии в условиях "глобальной и полной неопределенности"."Сейчас сложилась очень опасная гегемонистская конкуренция, которая может спровоцировать Третью мировую войну. Это не шутка. Мы изучаем это каждую ночь, я вижу, что наступили очень опасные времена", — заявил Прабово Субианто.Индонезийский президент привел в пример Соединенные Штаты, которые, как он отметил, "хотели осуществить нападение на Иран"."Теперь США готовы атаковать Иран, Россия говорит: не атакуйте Иран, если вы атакуете Иран, то столкнетесь с Россией. Проблема с Ираном — это третья мировая война", — пояснил Прабово Субианто. Он также подчеркнул, что Индонезия занимает позицию неприсоединения, однако ощутит на себе воздействие потенциального конфликта."Если произойдет ядерная война, пострадаем даже мы, неприсоединившиеся страны. Возможно, страны с ядерным оружием умрут быстрее, мы тоже можем умереть, но это займет много времени. Сейчас опасные времена, нам нужно быть осторожными", — пояснил президент.Президент России Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Лидер Индонезии также призвал все стороны помогать друг другу в укреплении национальной экономики, чтобы "Индонезия не зависела сильно от одной или двух стран".Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса - военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250407/peregovory-2009808189.html

https://ria.ru/20250407/tramp-2009917282.html

https://ria.ru/20250407/tramp-2009915289.html

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в мире, иран, россия, сша, дональд трамп, прабово субианто, масуд пезешкиан, госдума рф