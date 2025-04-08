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Прорыв к Севастополю. Как проходила Крымская наступательная операция - РИА Новости, 08.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:00 08.04.2025 (обновлено: 14:44 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/sssr-2006011508.html
Прорыв к Севастополю. Как проходила Крымская наступательная операция
Прорыв к Севастополю. Как проходила Крымская наступательная операция - РИА Новости, 08.04.2025
Прорыв к Севастополю. Как проходила Крымская наступательная операция
Восьмого апреля 1944 года началась Крымская наступательная операция, в ходе которой советские войска освободили Крымский полуостров от фашистских захватчиков. Исторические кадры с места проведения масштабной операции — в фотоленте РИА Новости.
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80-летие победы в великой отечественной войне
ссср
севастополь
история
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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96
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фото, фото, ссср, севастополь, история, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
Фото, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, СССР, Севастополь, история, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Прорыв к Севастополю. Как проходила Крымская наступательная операция

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Восьмого апреля 1944 года началась Крымская наступательная операция, в ходе которой советские войска освободили Крымский полуостров от фашистских захватчиков. Исторические кадры с места проведения масштабной операции — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Главной целью операции было поставлено освобождение Крымского полуострова — важного стратегического плацдарма на Черноморском театре военных действий, где также располагалась главная база Черноморского флота — Севастополь.

Охрана неба над освобожденным Севастополем. Расчет советской 37-мм автоматической зенитной пушки 61-К на Историческом бульваре. На переднем плане дальномерщик с стереоскопическим дальномером ЗДН

Главной целью операции было поставлено освобождение Крымского полуострова — важного стратегического плацдарма на Черноморском театре военных действий, где также располагалась главная база Черноморского флота — Севастополь.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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1 из 10
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанк

Первоначально Крымскую операцию предполагалось начать 18-19 февраля, однако из-за сильного шторма на Азовском море и непрерывных ливневых дождей начало операции было перенесено на 15-20 марта, а затем на начало апреля.

Группа советских партизан-подрывников из 2-го Симферопольского партизанского отряда под командованием капитана Христофора Чусси закладывает взрывчатку на железнодорожном полотне.

Первоначально Крымскую операцию предполагалось начать 18-19 февраля, однако из-за сильного шторма на Азовском море и непрерывных ливневых дождей начало операции было перенесено на 15-20 марта, а затем на начало апреля.

© РИА Новости / Израиль Озерский
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2 из 10
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

В течение первой недели операции войска 4-го Украинского фронта успешно оттеснили немецкие силы с Керченского полуострова. Одиннадцатого апреля Отдельная Приморская армия перешла в наступление и в тот же день освободила Керчь.

На фото: моряки-десантники водружают на горе Митридат гюйс Военно-Морского флота СССР — символ освобождения Керчи от немецких захватчиков.

Моряки-десантники водружают на горе Митридат гюйс (носовой корабельный и крепостной флаг) Военно-Морского флота СССР - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков

В течение первой недели операции войска 4-го Украинского фронта успешно оттеснили немецкие силы с Керченского полуострова. Одиннадцатого апреля Отдельная Приморская армия перешла в наступление и в тот же день освободила Керчь.

На фото: моряки-десантники водружают на горе Митридат гюйс Военно-Морского флота СССР — символ освобождения Керчи от немецких захватчиков.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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3 из 10
© РИА Новости / Владислав Микоша | Перейти в медиабанк

На всех направлениях развернулось преследование противника. Тринадцатого апреля были освобождены Евпатория, Симферополь и Феодосия, 14-15 апреля — Бахчисарай, Алушта, Ялта, 15-16 апреля советские войска вышли к Севастополю.

Крымская наступательная операция советских войск с целью освобождения Крыма от войск нацистской Германии

На всех направлениях развернулось преследование противника. Тринадцатого апреля были освобождены Евпатория, Симферополь и Феодосия, 14-15 апреля — Бахчисарай, Алушта, Ялта, 15-16 апреля советские войска вышли к Севастополю.

© РИА Новости / Владислав Микоша
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4 из 10
© РИА Новости / Александр Соколенко | Перейти в медиабанк

На фото: советские бойцы 4-го Украинского фронта на танке М3 "Генерал Ли" американского производства (поставлялись в СССР по ленд-лизу) движутся к Севастополю.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Севастополя в ходе Крымской наступательной операции

На фото: советские бойцы 4-го Украинского фронта на танке М3 "Генерал Ли" американского производства (поставлялись в СССР по ленд-лизу) движутся к Севастополю.

© РИА Новости / Александр Соколенко
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5 из 10
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Девятнадцатого и 23 апреля Красная армия предприняла две безуспешные попытки прорвать оборону германских войск. После перегруппировки войск и постоянного давления на силы противника войска 51-й и Приморской армий 7 мая начали генеральный штурм города.

На фото: ГАЗ М-1 на одной из улиц Севастополя. Вражеские бомбардировки разрушили большую часть города.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Севастополя от немецко-фашистских оккупантов в результате Крымской наступательной операции

Девятнадцатого и 23 апреля Красная армия предприняла две безуспешные попытки прорвать оборону германских войск. После перегруппировки войск и постоянного давления на силы противника войска 51-й и Приморской армий 7 мая начали генеральный штурм города.

На фото: ГАЗ М-1 на одной из улиц Севастополя. Вражеские бомбардировки разрушили большую часть города.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Межуев | Перейти в медиабанк

Севастополь был освобожден 19 мая в результате согласованных ударов советских войск с севера, востока и юго-востока.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Крымская наступательная операция. Руины Севостополя после освобождения

Севастополь был освобожден 19 мая в результате согласованных ударов советских войск с севера, востока и юго-востока.

© РИА Новости / Алексей Межуев
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7 из 10
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Остатки вражеских войск отошли на мыс Херсонес, где были оперативно ликвидированы.

На фото: каски и оружие, оставшиеся после разгрома гитлеровских сил в районе Севастополя.

Освобождение города Севастополя от немецко-фашистских войск в ходе Крымской наступательной операции. Каски и оружие, оставшиеся после разгрома гитлеровских войск в районе Севастополя.

Остатки вражеских войск отошли на мыс Херсонес, где были оперативно ликвидированы.

На фото: каски и оружие, оставшиеся после разгрома гитлеровских сил в районе Севастополя.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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8 из 10
© РИА Новости / Владислав Микоша | Перейти в медиабанк

Цели операции были выполнены. Советские войска успешно создали благоприятные условия для дальнейшего наступления на Балканы. Потери германских формирований в ходе операции составили свыше 100 тысяч человек.

Крымская наступательная операция. Разгром немецких войск в Севастополе в 1944 году. Вражеская военная техника на поле боя

Цели операции были выполнены. Советские войска успешно создали благоприятные условия для дальнейшего наступления на Балканы. Потери германских формирований в ходе операции составили свыше 100 тысяч человек.

© РИА Новости / Владислав Микоша
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Межуев | Перейти в медиабанк

За проявленные героизм и мужество тысячи участников боев за Крым были награждены орденами и медалями, а 238 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.

Крымская наступательная операция. Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Последние залпы по врагу

За проявленные героизм и мужество тысячи участников боев за Крым были награждены орденами и медалями, а 238 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.

© РИА Новости / Алексей Межуев
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФотоСССРСевастопольисторияВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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