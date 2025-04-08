Прорыв к Севастополю. Как проходила Крымская наступательная операция

Главной целью операции было поставлено освобождение Крымского полуострова — важного стратегического плацдарма на Черноморском театре военных действий, где также располагалась главная база Черноморского флота — Севастополь.
Главной целью операции было поставлено освобождение Крымского полуострова — важного стратегического плацдарма на Черноморском театре военных действий, где также располагалась главная база Черноморского флота — Севастополь.
Первоначально Крымскую операцию предполагалось начать 18-19 февраля, однако из-за сильного шторма на Азовском море и непрерывных ливневых дождей начало операции было перенесено на 15-20 марта, а затем на начало апреля.
Первоначально Крымскую операцию предполагалось начать 18-19 февраля, однако из-за сильного шторма на Азовском море и непрерывных ливневых дождей начало операции было перенесено на 15-20 марта, а затем на начало апреля.
В течение первой недели операции войска 4-го Украинского фронта успешно оттеснили немецкие силы с Керченского полуострова. Одиннадцатого апреля Отдельная Приморская армия перешла в наступление и в тот же день освободила Керчь.
На фото: моряки-десантники водружают на горе Митридат гюйс Военно-Морского флота СССР — символ освобождения Керчи от немецких захватчиков.
В течение первой недели операции войска 4-го Украинского фронта успешно оттеснили немецкие силы с Керченского полуострова. Одиннадцатого апреля Отдельная Приморская армия перешла в наступление и в тот же день освободила Керчь.
На фото: моряки-десантники водружают на горе Митридат гюйс Военно-Морского флота СССР — символ освобождения Керчи от немецких захватчиков.
На всех направлениях развернулось преследование противника. Тринадцатого апреля были освобождены Евпатория, Симферополь и Феодосия, 14-15 апреля — Бахчисарай, Алушта, Ялта, 15-16 апреля советские войска вышли к Севастополю.
На всех направлениях развернулось преследование противника. Тринадцатого апреля были освобождены Евпатория, Симферополь и Феодосия, 14-15 апреля — Бахчисарай, Алушта, Ялта, 15-16 апреля советские войска вышли к Севастополю.
На фото: советские бойцы 4-го Украинского фронта на танке М3 "Генерал Ли" американского производства (поставлялись в СССР по ленд-лизу) движутся к Севастополю.
На фото: советские бойцы 4-го Украинского фронта на танке М3 "Генерал Ли" американского производства (поставлялись в СССР по ленд-лизу) движутся к Севастополю.
Девятнадцатого и 23 апреля Красная армия предприняла две безуспешные попытки прорвать оборону германских войск. После перегруппировки войск и постоянного давления на силы противника войска 51-й и Приморской армий 7 мая начали генеральный штурм города.
На фото: ГАЗ М-1 на одной из улиц Севастополя. Вражеские бомбардировки разрушили большую часть города.
Девятнадцатого и 23 апреля Красная армия предприняла две безуспешные попытки прорвать оборону германских войск. После перегруппировки войск и постоянного давления на силы противника войска 51-й и Приморской армий 7 мая начали генеральный штурм города.
На фото: ГАЗ М-1 на одной из улиц Севастополя. Вражеские бомбардировки разрушили большую часть города.
Севастополь был освобожден 19 мая в результате согласованных ударов советских войск с севера, востока и юго-востока.
Севастополь был освобожден 19 мая в результате согласованных ударов советских войск с севера, востока и юго-востока.
Остатки вражеских войск отошли на мыс Херсонес, где были оперативно ликвидированы.
На фото: каски и оружие, оставшиеся после разгрома гитлеровских сил в районе Севастополя.
Остатки вражеских войск отошли на мыс Херсонес, где были оперативно ликвидированы.
На фото: каски и оружие, оставшиеся после разгрома гитлеровских сил в районе Севастополя.
Цели операции были выполнены. Советские войска успешно создали благоприятные условия для дальнейшего наступления на Балканы. Потери германских формирований в ходе операции составили свыше 100 тысяч человек.
Цели операции были выполнены. Советские войска успешно создали благоприятные условия для дальнейшего наступления на Балканы. Потери германских формирований в ходе операции составили свыше 100 тысяч человек.
За проявленные героизм и мужество тысячи участников боев за Крым были награждены орденами и медалями, а 238 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.
За проявленные героизм и мужество тысячи участников боев за Крым были награждены орденами и медалями, а 238 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.