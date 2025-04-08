Прорыв к Севастополю. Как проходила Крымская наступательная операция

В течение первой недели операции войска 4-го Украинского фронта успешно оттеснили немецкие силы с Керченского полуострова. Одиннадцатого апреля Отдельная Приморская армия перешла в наступление и в тот же день освободила Керчь.

На фото: моряки-десантники водружают на горе Митридат гюйс Военно-Морского флота СССР — символ освобождения Керчи от немецких захватчиков.