СМИ: Торговая палата США может подать в суд на Трампа из-за пошлин
Fortune: Торговая палата США может подать в суд на Трампа из-за пошлин
© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Торговая палата США рассматривает подачу судебного иска против администрации американского президента Дональда Трампа, чтобы заблокировать вступление в силу новых импортных пошлин, сообщает журнал Fortune со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями иска.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.
"Крупнейшая лоббистская сила корпоративной Америки (Торговая палата США - ред.) рассматривает подачу иска против администрации Трампа, чтобы заблокировать введение новых пошлин президента, которые должны вступить в силу в среду", - пишет издание.
Как отмечает журнал, Торговая палата может заявить, что использование Трампом чрезвычайных полномочий для введения пошлин было незаконно.
По данным издания, к подаче иска призывают некоторые из наиболее крупных членов организации. Источники также сообщают, что к иску Торговой палаты могут присоединиться и другие организации.