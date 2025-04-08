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СМИ: Торговая палата США может подать в суд на Трампа из-за пошлин - РИА Новости, 08.04.2025
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01:10 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/ssha-2009924911.html
СМИ: Торговая палата США может подать в суд на Трампа из-за пошлин
СМИ: Торговая палата США может подать в суд на Трампа из-за пошлин - РИА Новости, 08.04.2025
СМИ: Торговая палата США может подать в суд на Трампа из-за пошлин
Торговая палата США рассматривает подачу судебного иска против администрации американского президента Дональда Трампа, чтобы заблокировать вступление в силу... РИА Новости, 08.04.2025
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2025-04-08T01:10:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Торговая палата США рассматривает подачу судебного иска против администрации американского президента Дональда Трампа, чтобы заблокировать вступление в силу новых импортных пошлин, сообщает журнал Fortune со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями иска. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов. "Крупнейшая лоббистская сила корпоративной Америки (Торговая палата США - ред.) рассматривает подачу иска против администрации Трампа, чтобы заблокировать введение новых пошлин президента, которые должны вступить в силу в среду", - пишет издание. Как отмечает журнал, Торговая палата может заявить, что использование Трампом чрезвычайных полномочий для введения пошлин было незаконно. По данным издания, к подаче иска призывают некоторые из наиболее крупных членов организации. Источники также сообщают, что к иску Торговой палаты могут присоединиться и другие организации.
https://ria.ru/20250407/ssha-2009921152.html
https://ria.ru/20250407/moratoriy-2009873758.html
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сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
СМИ: Торговая палата США может подать в суд на Трампа из-за пошлин

Fortune: Торговая палата США может подать в суд на Трампа из-за пошлин

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Торговая палата США рассматривает подачу судебного иска против администрации американского президента Дональда Трампа, чтобы заблокировать вступление в силу новых импортных пошлин, сообщает журнал Fortune со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями иска.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.
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"Крупнейшая лоббистская сила корпоративной Америки (Торговая палата США - ред.) рассматривает подачу иска против администрации Трампа, чтобы заблокировать введение новых пошлин президента, которые должны вступить в силу в среду", - пишет издание.
Как отмечает журнал, Торговая палата может заявить, что использование Трампом чрезвычайных полномочий для введения пошлин было незаконно.
По данным издания, к подаче иска призывают некоторые из наиболее крупных членов организации. Источники также сообщают, что к иску Торговой палаты могут присоединиться и другие организации.
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