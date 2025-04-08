https://ria.ru/20250408/ssha-2009923574.html

Переговоры США и Ирана могут пройти в субботу, сообщила журналист NYT

Переговоры США и Ирана могут пройти в субботу, сообщила журналист NYT - РИА Новости, 08.04.2025

Переговоры США и Ирана могут пройти в субботу, сообщила журналист NYT

Встречу США и Ирана планируется провести в Омане в субботу, ожидаются непрямые переговоры, сообщает журналист газеты New York Times Фарназ Фассихи со ссылкой на РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T00:41:00+03:00

2025-04-08T00:41:00+03:00

2025-04-08T00:41:00+03:00

в мире

иран

оман

сша

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993807504_0:168:3067:1893_1920x0_80_0_0_b4aa849805542309149df1c2f8b18426.jpg

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Встречу США и Ирана планируется провести в Омане в субботу, ожидаются непрямые переговоры, сообщает журналист газеты New York Times Фарназ Фассихи со ссылкой на представителей Тегерана. "Три иранских чиновника сообщили мне, что Иран и США планируют встретиться в Омане в субботу для непрямых переговоров", - написала она в социальной сети Х. Представитель издания добавила, что Иран заявил Вашингтону о своей открытости и готовности к прямым переговорам, если первый раунд пройдет успешно.

https://ria.ru/20250405/iran-2009574201.html

иран

оман

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, оман, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде