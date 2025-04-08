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Переговоры США и Ирана могут пройти в субботу, сообщила журналист NYT - РИА Новости, 08.04.2025
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00:41 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/ssha-2009923574.html
Переговоры США и Ирана могут пройти в субботу, сообщила журналист NYT
Переговоры США и Ирана могут пройти в субботу, сообщила журналист NYT - РИА Новости, 08.04.2025
Переговоры США и Ирана могут пройти в субботу, сообщила журналист NYT
Встречу США и Ирана планируется провести в Омане в субботу, ожидаются непрямые переговоры, сообщает журналист газеты New York Times Фарназ Фассихи со ссылкой на РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T00:41:00+03:00
2025-04-08T00:41:00+03:00
в мире
иран
оман
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Встречу США и Ирана планируется провести в Омане в субботу, ожидаются непрямые переговоры, сообщает журналист газеты New York Times Фарназ Фассихи со ссылкой на представителей Тегерана. "Три иранских чиновника сообщили мне, что Иран и США планируют встретиться в Омане в субботу для непрямых переговоров", - написала она в социальной сети Х. Представитель издания добавила, что Иран заявил Вашингтону о своей открытости и готовности к прямым переговорам, если первый раунд пройдет успешно.
https://ria.ru/20250405/iran-2009574201.html
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в мире, иран, оман, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Иран, Оман, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Переговоры США и Ирана могут пройти в субботу, сообщила журналист NYT

Журналист NYT Фассихи: непрямые переговоры США и Ирана могут пройти в субботу

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Султаната Оман на одном из зданий в Маскате
Флаг Султаната Оман на одном из зданий в Маскате - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаг Султаната Оман на одном из зданий в Маскате. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Встречу США и Ирана планируется провести в Омане в субботу, ожидаются непрямые переговоры, сообщает журналист газеты New York Times Фарназ Фассихи со ссылкой на представителей Тегерана.
"Три иранских чиновника сообщили мне, что Иран и США планируют встретиться в Омане в субботу для непрямых переговоров", - написала она в социальной сети Х.
Представитель издания добавила, что Иран заявил Вашингтону о своей открытости и готовности к прямым переговорам, если первый раунд пройдет успешно.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Президент Ирана назвал условие переговоров с США
5 апреля, 21:35
 
В миреИранОманСШАПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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