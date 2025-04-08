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Переговоры США и Ирана могут пройти в субботу, сообщила журналист NYT
Переговоры США и Ирана могут пройти в субботу, сообщила журналист NYT - РИА Новости, 08.04.2025
Переговоры США и Ирана могут пройти в субботу, сообщила журналист NYT
Встречу США и Ирана планируется провести в Омане в субботу, ожидаются непрямые переговоры, сообщает журналист газеты New York Times Фарназ Фассихи со ссылкой на РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T00:41:00+03:00
2025-04-08T00:41:00+03:00
2025-04-08T00:41:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Встречу США и Ирана планируется провести в Омане в субботу, ожидаются непрямые переговоры, сообщает журналист газеты New York Times Фарназ Фассихи со ссылкой на представителей Тегерана. "Три иранских чиновника сообщили мне, что Иран и США планируют встретиться в Омане в субботу для непрямых переговоров", - написала она в социальной сети Х. Представитель издания добавила, что Иран заявил Вашингтону о своей открытости и готовности к прямым переговорам, если первый раунд пройдет успешно.
https://ria.ru/20250405/iran-2009574201.html
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В мире, Иран, Оман, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Переговоры США и Ирана могут пройти в субботу, сообщила журналист NYT
Журналист NYT Фассихи: непрямые переговоры США и Ирана могут пройти в субботу