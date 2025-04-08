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СМИ раскрыли сроки соглашения между ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге - РИА Новости, 08.04.2025
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16:31 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/sroki-2010058178.html
СМИ раскрыли сроки соглашения между ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге
СМИ раскрыли сроки соглашения между ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге - РИА Новости, 08.04.2025
СМИ раскрыли сроки соглашения между ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) могут заключить коалиционное соглашение, необходимое для... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:31:00+03:00
2025-04-08T16:31:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
фридрих мерц
хдс/хсс
bild
левая (партия)
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МОСКВА, 8 апр ‐ РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) могут заключить коалиционное соглашение, необходимое для формирования нового правительства Германии, уже во вторник, сообщил таблоид Bild. "Как стало известно Bild: 19 главных переговорщиков от ХДС/ХСС и СДПГ с сегодняшнего утра ведут переговоры в штаб-квартире ХДС в Берлине. Было отмечено, что существует "твердая воля" достичь соглашения уже сегодня. Но когда именно? Это неясно", - пишет Bild со ссылкой на источники, близкие к переговорщикам. Сообщается, что лидер ХДС Фридрих Мерц уже отменил запланированное на вечер участие в весеннем приеме "Молодёжного союза Германии". Несмотря на прогнозы источников, что соглашение будет подписано уже сегодня, отмечается, что разногласия по некоторым вопросам между ХДС/ХСС и СДПГ еще не устранены. В настоящее время ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры о формировании правящей коалиции. Лидер ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Мерц 23 февраля выразил намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в этом году в стране будут отмечать 20 апреля. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
https://ria.ru/20250322/germaniya-2006694833.html
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в мире, германия, берлин (город), фридрих мерц, хдс/хсс, bild, левая (партия)
В мире, Германия, Берлин (город), Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Bild, Левая (партия)
СМИ раскрыли сроки соглашения между ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге

Bild: коалиционное соглашение между ХДС и СДПГ может быть подписано во вторник

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр ‐ РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) могут заключить коалиционное соглашение, необходимое для формирования нового правительства Германии, уже во вторник, сообщил таблоид Bild.
"Как стало известно Bild: 19 главных переговорщиков от ХДС/ХСС и СДПГ с сегодняшнего утра ведут переговоры в штаб-квартире ХДС в Берлине. Было отмечено, что существует "твердая воля" достичь соглашения уже сегодня. Но когда именно? Это неясно", - пишет Bild со ссылкой на источники, близкие к переговорщикам.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
АдГ сократила отрыв от ХДС/ХСС до четырех процентов, показал опрос
22 марта, 19:24
Сообщается, что лидер ХДС Фридрих Мерц уже отменил запланированное на вечер участие в весеннем приеме "Молодёжного союза Германии".
Несмотря на прогнозы источников, что соглашение будет подписано уже сегодня, отмечается, что разногласия по некоторым вопросам между ХДС/ХСС и СДПГ еще не устранены.
В настоящее время ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры о формировании правящей коалиции. Лидер ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Мерц 23 февраля выразил намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в этом году в стране будут отмечать 20 апреля.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Лидер ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
ХДС/ХСС и СДПГ договорились ужесточить миграционную политику, заявил Мерц
8 марта, 18:16
 
В миреГерманияБерлин (город)Фридрих МерцХДС/ХССBildЛевая (партия)
 
 
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