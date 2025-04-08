https://ria.ru/20250408/sroki-2010058178.html

СМИ раскрыли сроки соглашения между ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге

СМИ раскрыли сроки соглашения между ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге - РИА Новости, 08.04.2025

СМИ раскрыли сроки соглашения между ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) могут заключить коалиционное соглашение, необходимое для... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:31:00+03:00

2025-04-08T16:31:00+03:00

2025-04-08T16:31:00+03:00

в мире

германия

берлин (город)

фридрих мерц

хдс/хсс

bild

левая (партия)

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МОСКВА, 8 апр ‐ РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) могут заключить коалиционное соглашение, необходимое для формирования нового правительства Германии, уже во вторник, сообщил таблоид Bild. "Как стало известно Bild: 19 главных переговорщиков от ХДС/ХСС и СДПГ с сегодняшнего утра ведут переговоры в штаб-квартире ХДС в Берлине. Было отмечено, что существует "твердая воля" достичь соглашения уже сегодня. Но когда именно? Это неясно", - пишет Bild со ссылкой на источники, близкие к переговорщикам. Сообщается, что лидер ХДС Фридрих Мерц уже отменил запланированное на вечер участие в весеннем приеме "Молодёжного союза Германии". Несмотря на прогнозы источников, что соглашение будет подписано уже сегодня, отмечается, что разногласия по некоторым вопросам между ХДС/ХСС и СДПГ еще не устранены. В настоящее время ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры о формировании правящей коалиции. Лидер ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Мерц 23 февраля выразил намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в этом году в стране будут отмечать 20 апреля. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250322/germaniya-2006694833.html

https://ria.ru/20250308/politika-2003837524.html

германия

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в мире, германия, берлин (город), фридрих мерц, хдс/хсс, bild, левая (партия)