https://ria.ru/20250408/sputnikpro-2010095985.html

Проект SputnikPro стартовал в Нигере

Проект SputnikPro стартовал в Нигере - РИА Новости, 08.04.2025

Проект SputnikPro стартовал в Нигере

Мастер-класс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера (ANP) стал первым в Нигере за всё время существования проекта. На семинаре, прошедшем в РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:19:00+03:00

2025-04-08T18:19:00+03:00

2025-04-08T18:19:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мастер-класс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера (ANP) стал первым в Нигере за всё время существования проекта. На семинаре, прошедшем в формате видеомоста, глава Sputnik Afrique Виктория Буданова представила методы работы современного СМИ с технологиями искусственного интеллекта и AI-проекты редакции."Недавно в Москве состоялась очень продуктивная четырехсторонняя встреча глав МИД России и Альянса государств Сахеля, и символично, что наш проект SputnikPro дебютировал в Нигере именно сейчас. У Sputnik большая аудитория среди населения Нигера, Мали и Буркина-Фасо и плодотворное сотрудничество со СМИ региона. Рассчитываем его углублять по всем направлениям", – заявила Виктория Буданова.Информационное агентство Нигера (ANP) – ведущее государственное СМИ Республики Нигер. Агентство располагает штаб-квартирой в Ниамее, а также развитой сетью региональных корреспондентов по всей стране.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.

https://ria.ru/20250317/sputnikpro-2005511491.html

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