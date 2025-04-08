Рейтинг@Mail.ru
Проект SputnikPro стартовал в Нигере - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/sputnikpro-2010095985.html
Проект SputnikPro стартовал в Нигере
Проект SputnikPro стартовал в Нигере - РИА Новости, 08.04.2025
Проект SputnikPro стартовал в Нигере
Мастер-класс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера (ANP) стал первым в Нигере за всё время существования проекта. На семинаре, прошедшем в РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:19:00+03:00
2025-04-08T18:19:00+03:00
в мире
нигер
россия
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010095342_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0632ce7cb3a78565720cf6c1af39e5c3.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мастер-класс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера (ANP) стал первым в Нигере за всё время существования проекта. На семинаре, прошедшем в формате видеомоста, глава Sputnik Afrique Виктория Буданова представила методы работы современного СМИ с технологиями искусственного интеллекта и AI-проекты редакции."Недавно в Москве состоялась очень продуктивная четырехсторонняя встреча глав МИД России и Альянса государств Сахеля, и символично, что наш проект SputnikPro дебютировал в Нигере именно сейчас. У Sputnik большая аудитория среди населения Нигера, Мали и Буркина-Фасо и плодотворное сотрудничество со СМИ региона. Рассчитываем его углублять по всем направлениям", – заявила Виктория Буданова.Информационное агентство Нигера (ANP) – ведущее государственное СМИ Республики Нигер. Агентство располагает штаб-квартирой в Ниамее, а также развитой сетью региональных корреспондентов по всей стране.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
https://ria.ru/20250317/sputnikpro-2005511491.html
нигер
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010095342_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_d8d2b987c32e2e45006a4781e734c62e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, россия, sputnik
В мире, Нигер, Россия, Sputnik
Проект SputnikPro стартовал в Нигере

В Нигере состоялся мастер-класс SputnikPro для журналистов ANP

© РИА Новости / Виталий БелоусовПроект SputnikPro стартовал в Нигере
Проект SputnikPro стартовал в Нигере - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мастер-класс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера (ANP) стал первым в Нигере за всё время существования проекта. На семинаре, прошедшем в формате видеомоста, глава Sputnik Afrique Виктория Буданова представила методы работы современного СМИ с технологиями искусственного интеллекта и AI-проекты редакции.
"Недавно в Москве состоялась очень продуктивная четырехсторонняя встреча глав МИД России и Альянса государств Сахеля, и символично, что наш проект SputnikPro дебютировал в Нигере именно сейчас. У Sputnik большая аудитория среди населения Нигера, Мали и Буркина-Фасо и плодотворное сотрудничество со СМИ региона. Рассчитываем его углублять по всем направлениям", – заявила Виктория Буданова.
Информационное агентство Нигера (ANP) – ведущее государственное СМИ Республики Нигер. Агентство располагает штаб-квартирой в Ниамее, а также развитой сетью региональных корреспондентов по всей стране.
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
Сессия SputnikPro для студентов и журналистов Таиланда - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Состоялась сессия SputnikPro для студентов и журналистов Таиланда
17 марта, 15:15
 
В миреНигерРоссияSputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала