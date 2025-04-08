https://ria.ru/20250408/sport-2010104552.html

Дмитрий Миляев обозначил направления развития адаптивного спорта в России

Дмитрий Миляев обозначил направления развития адаптивного спорта в России - РИА Новости, 08.04.2025

Дмитрий Миляев обозначил направления развития адаптивного спорта в России

Заседание рабочей группы по подготовке к Совету при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта на тему "О развитии адаптивной физической культуры и... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T19:22:00+03:00

2025-04-08T19:22:00+03:00

2025-04-08T19:34:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Заседание рабочей группы по подготовке к Совету при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта на тему "О развитии адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" с участием профильной комиссии Госсовета РФ прошло в Москве под председательством губернатора Тульской области, председателя комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрия Миляева, сообщает пресс-служба областного правительства. На заседании обсуждался проект доклада, который будет представлен в апреле президенту на Совете по развитию физической культуры и спорта. Документ содержит анализ состояния адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, а также основные направления их развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. "В сжатые сроки был проанализирован значительный объем информации, касающийся правового регулирования адаптивной физической культуры и спорта, стратегических и программных документов, состояния спортивной инфраструктуры и ее доступности, кадровой потребности и системы оплаты труда тренерско-преподавательского состава, международного опыта и межведомственного взаимодействия", - приводятся в сообщении слова Миляева. Помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин отметил на заседании, что для успешного развития адаптивного спорта необходимо решить ряд проблем. Одной из них является доступность спортивных объектов и их оснащенность для занятий инвалидов. "Для того чтобы поэтапно и системно решать этот вопрос, нужно провести инвентаризацию всей спортивной инфраструктуры страны, в том числе - по адаптивному спорту. Такое поручение президентом уже дано", - заявил Дюмин, его слова цитирует пресс-служба Минспорта РФ. Он подчеркнул, что завершить эту работу необходимо до конца 2026 года. По словам Дюмина, остро стоит и вопрос нехватки тренеров, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов по адаптивному спорту. Помощник президента также отметил, что среди проблем, которые волнуют людей, – доступ к информации о том, где можно пройти физическую реабилитацию, каким видом спорта заняться. "Информационные системы Минтруда, Минспорта, Минздрава, ФМБА, регионов уже начинают предоставлять такие данные. Но "единого окна" пока нет, и его можно создать на Госуслугах. Это будет удобно для всех. В целом вопрос развития адаптивного спорта, который эффективно помогает в реабилитации инвалидов, актуален во все времена. А в сегодняшних условиях, когда наши ребята возвращаются с фронта, и многие – с тяжелыми ранениями, требуется незамедлительное усиление работы. Мы должны искать самые разные решения, использовать все источники финансирования", – подчеркнул Дюмин. Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что в 2025 году на развитие адаптивного спорта выделено порядка 2,8 миллиарда рублей, а количество спортивных мероприятий для ветеранов СВО за этот период возросло в три раза. "Повышение доступности спортивной инфраструктуры для инвалидов, создание во всех регионах самостоятельных учреждений по адаптивной физкультуре и спорту, десятикратное увеличение количества спортивных мероприятий с участием ветеранов СВО, развитие видов спорта, связанных с высокими технологиями, - таких как гонки дронов и спортивное программирование - все это наш приоритет на ближайшие пять лет", - приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта РФ. Еще одно важное направление работы Минспорта России связано с совершенствованием нормативно-правовой базы в области адаптивной физической культуры и спорта. Это позволит повысить эффективность программ поддержки. В частности, необходимо четко определить термины "адаптивная физическая культура" и "адаптивный спорт", разграничить понятия "инвалид" и "лицо с ограниченными возможностями здоровья", потому что они нуждаются в разных подходах. Это позволит более адресно распределять ресурсы и помочь большему числу граждан начать регулярно заниматься спортом, отметил министр.

https://ria.ru/20250404/fmba-2009433080.html

https://ria.ru/20250324/rostekh-2007045966.html

https://ria.ru/20250225/milyaev-2001563257.html

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россия, тульская область, дмитрий миляев, спорт